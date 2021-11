Stjerneparet går hvert til sitt etter flere år som kjærester

Etter flere år som kjærester går Camila Cabello og Shawn Mendes hvert til sitt. Det skriver det tidligere paret på sine Instagramkontoer natt til torsdag norsk tid. Meldingene ble delt som en story.

– Hei folkens. Vi har bestemt oss for å avslutte forholdet, men kjærligheten som vi har for hverandre som mennesker er sterkere enn noen sinne, skriver duoen.

– Vi startet forholdet vårt som bestevenner og vil fortsette med å være det. Vi setter pris på støtten som vi har fått hele veien, heter det i meldingen som er signert med «Camila og Shawn».

Romanseryktene rundt Cabello og Medes startet i 2019, like etter at de slapp låten «Señorita » i juni samme år.

Låten har snart 2 milliarder avspillinger på musikktjenesten Spotify.

Duoen slapp også låten «I know what you did last summer» allerede i 2015, men den gang som venner. I september opptrådte stjerneparet sammen på Global Citizen Live i New York. Camila og Shawn kledde seg også ut i et matchende antrekk under årets Halloweenfeiring, skriver TMZ.