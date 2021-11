Peng Shuai savnet – mystisk e-post vekker bekymring

Den kinesiske TV-stasjonen CGTN Europe publiserte en e-post på onsdag som angivelig skal ha blitt sendt fra den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai. Ingen har hørt fra tennisspilleren på snart to uker.

CNN skriver derimot at det enda ikke er bekreftet at e-posten er sendt fra Peng Shuai selv.

Bekymret

«Hei alle sammen, dette er Peng Shuai. Nyhetene som ble publisert på WTAs hjemmeside har hverken blitt bekreftet eller verifisert av meg, og har blitt sluppet uten mitt samtykke. Innholdet, inkludert anklagene om seksuelt overgrep, stemmer ikke. Jeg er ikke forsvunnet, og jeg er heller ikke utrygg. Jeg har bare hvilt meg hjemme, og alt er bra», står det i e-posten som ble publisert av CGTN onsdag.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA — CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021

Steve Simon, toppsjef i WTA, har sagt at han tviler på at e-posten virkelig er sendt fra henne, og at den heller vekker bekymring for Pengs sikkerhet.

– Uttalelsen som ble utgitt i dag av det statlige kinesiske mediet angående Peng Shuai bare forsterker mine bekymringer når det gjelder hennes sikkerhet og oppholdssted. Jeg har vanskelig for å tro at Peng Shuai faktisk skrev denne e-posten, sa toppsjefen i en uttalelse.

– Peng Shuai, og alle kvinner, fortjener å bli hørt, ikke sensurert, la han til.

Sporløst borte

Kinesiske Peng Shuai anklaget tidligere visestatsminister i Kina, Zhang Gaoli, for seksuelle overgrep. Peng kom med anklagene i et innlegg på det kinesiske sosiale mediet Weibo – et innlegg som ble slettet av kinesiske myndigheter kort tid etter publisering.

I innlegget stod det at hun og Zhang hadde et av-og-på utenom ekteskapelig forhold over flere år, som han prøvde å holde hemmelig.

Peng skrev videre at han stoppet å kontakte henne etter at han steg i gradene i det kinesiske kommunistpartiet og at han på et tidspunkt var redd for at hun skulle ta opp møtene deres, ifølge The Guardian.

Peng skal ha blitt invitert på middag hos Zhang og kona. Etter middagen skal Zhang ha voldtatt henne mens kona holdt vakt.



– Den ettermiddagen ga jeg aldri samtykke og gråt hele tiden, skrev hun i innlegget om hendelsen for rundt tre år siden.

Kort tid senere var tennisspilleren sporløst forsvunnet.

Sjokkert over situasjonen

Tennisspilleren Naomi Osaka er en av flere som nå er bekymret for Shuai.

– Sensur er aldri OK. Jeg håper at Peng Shuai og familien hennes er trygg. Jeg er sjokkert over den nåværende situasjonen, sa Osaka i en Twittermelding på tirsdag.

Også amerikanske Chris Evert, som har vært rangert som verdens beste fem ganger, har kjent Peng lenge og er rystet.

– Disse anklagene er veldig urovekkende. Vi burde alle være bekymret. Dette er seriøst; hvor er hun? Er hun trygg? All informasjon vil bli satt pris på, skrev hun på Twitter i helgen.