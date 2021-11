Melding om brann i fengselscelle

Klokken 23:29 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at det brant i en celle i Skien fengsel. Politiet informerer om at de er på stedet.

Politiet opplyser at at de ikke så noe som brant da de kom frem, men at det har vært røyk i en celle. Brannvesenet jobber nå med å lufte ut røyken.

Røykutviklingen har foreløpig ukjent årsak.

– Vi vet enda ikke hva som har skjedd, men vi jobber fortsatt på stedet, sier Marius Knudsen, operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, til TV 2.



Ingen personer er skadd som følge av hendelsen.



Operasjonslederen informerer om at brannvesenet har kontroll.