Kjørte over 1300 kilometer for å se Ruud: – Helt fantastisk!

Norske heiarop er ikke alltid man hører i Torino, men onsdag kveld var «Heia Norge!» blant de første ordene man fikk høre utenfor Pala Alpitour i Torino sent onsdag kveld.

Casper Ruud hadde på det tidspunktet akkurat slått Cameron Norrie i sin andre gruppespillskamp i ATP-finalene etter en uhyre spennende affære.

Kari Johnsen, Ellen Våge, Bente Bjerkestrand, Per Ivar Breland og Luc Phillippe kom alle ut fra arenaen med norske flagg, brede glis og heiarop i retning Norge og Casper Ruud.

– Dette var bare helt fantastisk. Jeg har ikke vært på en så stor turnering før med alle de beste utøverne, så det er helt fantastisk, sier Per Ivar Breland til TV 2.

Bente Bjerkestrand forteller at de fem kom kjørende med bil fra Villajoyosa i Spania i ens ærend for å se Casper Ruud i Torino. Hun hadde foreslått for de fire andre å reise ned for å se sluttspillet. Denne onsdagskvelden så de altså Ruud bli historisk fra tribunen.

– Det er helt utrolig. Nå har heldigvis Norge kommet opp og over Sverige! Det er viktig, sier Kari Johnsen og ler.

Hun forteller videre at de hadde med seg en haug med norske flagg, men at folk i salen fra andre land spurte om å få noen ettersom de også heiet på 22-åringen fra Snarøya.

Tennis-fascinasjon

Alle fem er selv med i den lokale tennisklubben i Villajoyosa. Breland forteller at de spiller tennis og bor i Spania om vinteren mens de drar hjem til Norge for å jobbe om sommeren.

I tillegg til de fire norske er også belgieren Luc Phillippe med på tur. Han forteller at de også var i Madrid tidligere i år.

– Det var fantastisk. Siden den gang har jeg trodd at Casper bare vil vokse og vokse. Kjør på, kjør på! Vi har troen på deg, er beskjeden fra belgieren til det norske tennisesset.

Han benytter også anledningen til å komme med et tips til Ruud:

– Dette vet han nok, men stå på grunnlinjen og ikke gå for langt bak. Du er en god spiller, så vis det frem!

Tar en ekstra feriedag

Våge forteller at planen nå er å bli igjen i Torino en dag til. Etter to strake dager med tennis skal de nå benytte anledningen til å ta en liten pust i bakken.

Sightseeing i Torino står på blokka for de fem Ruud-tilhengerne. Johnsen har særlig én ting på ønskelisten.

– Vi må ha litt skinke og spekepølse fra Italia til jul!

Når Ruud møter Andrej Rublev på fredag forteller Breland at gjengen kommer til å sitte i bilen på vei hjem til Spania.

– Vi ser han i bilen og så tar vi en solid feiring i villaen når vi kommer dit. Det blir garantert feiring. Han kommer til å vinne over Rublev. Det blir en «walk in the park», sier han til latter fra hele gjengen.