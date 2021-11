Kan bli full lockdown: – Vi feirer vår siste natt i frihet

WIEN (TV 2): De uvaksinerte må sitte hjemme, men på byen i Østerrikes hovedstad tror mange at det går mot lockdown for alle.

Nicolas (40) og Fiona (37) tar en siste fest før de forbereder seg på obligatorisk vaksinering og nedstengning.

– Vi feirer vår siste natt i frihet, sier Nicolas, gründer i turistbransjen.

Lyset er dempet, jazzmusikken er på og det dyprøde interiøret gir vennegjengen barstemningen de trenger nå. Kanskje er det den siste festen ute på byen på lang tid.

Mandag innførte Østerrike lockdown for uvaksinerte i ti dager. De får kun gå ut for å handle, gå til lege, jobbe eller gå på skole.

VENNER FEIRER: Fiona og Nicolas er fullvaksinerte og kan gå på bar enn så lenge. De tror hele Østerrike blir nedstengt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Urettferdig

RØFT: Robert synes det er urettferdig at uvaksinerte ikke kan ha noe sosialt liv utenom jobb. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Nicolas og mange andre tror det kommer en nedstengning for alle, enten fra mandag av eller kanskje allerede fra lørdag.

– Moren min er lege. Intensivavdelingene sliter, og må sile ut de pasientene som skal få behandling. Det virker som om nedstengning for alle er det som må til, sier Nicolas.

Bak disken står Robert Kocokasonko (20) i stråhatten sin og mikser amerikanske coctails. Han er blant de uvaksinerte, og tester seg hver dag for å kunne jobbe. Som uvaksinert kan han kun gå på jobb, til legen eller handle mat, ellers skal han være hjemme.

– Det er røft og urettferdig, sier han om lockdownen for uvaksinerte.

Han mener regjeringen bør komme opp med andre løsninger.

– Hvorfor er du ikke vaksinert?

– Jeg er ikke noen fan av vaksiner. Jeg synes alle skal kunne bestemme selv om de vil bli vaksinert eller ikke.

– Men det er vaksinene som skal redde oss?

– Ja, de sier det, men fortsatt blir folk som er vaksinert syke.

BARER ÅPNE: Til tross for galopperende smittetall i Østerrike kan barer fortsatt holde åpent til klokka fire om natten i hovedstaden. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Baren Roberto i sentrum av Wien er ikke engang halvfull denne torsdagsnatten. Barer kan fortsatt være oppe til klokka fire i Wien, selv om koronasmitten har eksplodert de siste dagene.

Vennegjengen forteller at regjeringen i løpet av koronatiden har gjort det til en vane å komme med små drypp om nye tiltak. Nå tolker alle det som om det kommer nye svært strenge tiltak, som nedstengning og obligatorisk vaksinering.

– Hvordan ser du på en eventuell ny nedstengning?

FORSTÅR IKKE: Fiona har ingen forståelse for de som ikke vaksinerer seg. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg er ganske skuffet. Vi har hørt i lang tid at vaksinene skal redde oss, men så blir vi stengt inne på nytt, sier Fiona, som jobber med salg.

Både hun og Nicolas er fullvaksinerte. Hun har ingen forståelse for de som ikke vaksinerer seg.

Østerrikes inngripende tiltak mot uvaksinerte har skapt overskrifter over hele verden.

– Vi er til og med i overskriftene i Brasil, sier Nicolas.

Obligatorisk testing?

Debatten går i Østerrike om obligatorisk vaksinering. Nicolas er for at folk skal tvinges til å vaksinere seg.

– Ja, jeg synes det. Dette handler om hele samfunnet. Det er riktig at disse vaksinene ikke har vært testet i årevis, men det handler om at dette er eneste måten samfunnet kan fortsette å fungere, sier Nicolas.

I de julepyntede gatene i Wien haster folk av gårde. Skal du inn i en butikk, blir du enkelte steder spurt om koronapass. Munnbind er obligatorisk inne i butikkene. Ikke de vanlige kirurgiske munnbindene, men munnbind av typen FFP2. Munnbind av stivere kvalitet som ligner på et fuglenebb.

Stemningen er laber i Østerrike. Restauranter og barer har færre gjester enn vanlig. Hotellene får ikke de bestillingene de hadde håpet på. Smittetallene er rekordhøye, de siste dagene helt opp til 14 000 i døgnet. Så mye som 40 mennesker dør hver dag.

Politiet har fått oppgaven med å sjekke at nedstengningen for uvaksinerte skal følges. Brudd på reglene kan føre til opptil 1450 euro i bot, som tilsvarer 14.346 norske kroner.

BØTER: Politiet skal kontrollere at folk oppfyller kravene til koronapass og at uvaksinerte skal holde seg hjemme. Folk kan bli ilagt bøter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Eksperter og politikere leter etter tiltak som kan hjelpe. Et av dem er obligatorisk vaksinering, et inngripende tiltak. Flere smittevern-eksperter ber om full lockdown. Kompromisset kan bli portforbud på nattestid. Fredag kommer regjeringen med beskjed om nye tiltak.

En tredel uvaksinerte

Østerrike er blant de dårligste på vaksinering i Europa, hvis en ser bort fra en del østeuropeiske land som Bulgaria og Romania. Bare i underkant av 64 prosent er fullvaksinerte.



For å få flere til å vaksinere seg, er det innført to typer koronapass. Bare 2G-varianten gir tilgang til blant annet restauranter og barer. For å få denne type koronapass må du være fullvaksinert eller ha hatt covid-19 nylig.

– Leger og helsepersonell fra hele Østerrike har fortalt meg om den dramatiske situasjonen på sykehus og intensivavdelinger, twitret president Alexander Van der Bellen torsdag.

Han advarte om at helsepersonell, som daglig kjemper for at koronapasienter skal overleve, jobber på grensen av det de kan klare.