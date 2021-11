– Alec Baldwin spilte russisk rulett ved ikke å sjekke pistolen før han skjøt

Skuespiller og produsent Alec Baldwin blir saksøkt av nok en kollega for den fatale skyteepisoden under innspillingen av westernfilmen «Rust».

Alec Baldwin står ovenfor et nytt søksmål etter at han i oktober skjøt og drepte en filmfotograf og skadet en produsent på innspillingen av filmen Rust.

Søksmålet kommer fra filmens manus-ansvarlige Marnie Mitchell. Hun var den første som ringte til nødsentralen etter ulykken.

Hun hevder at skytingen, som kostet filmfotograf Halyna Hutchins livet, ble «forårsaket av de uaktsomme handlingene» til blant andre Baldwin, som både er produsent og hovedrolleinnehaver i filmen.

– Jeg vil forsikre meg om at noe lignende aldri vil skje igjen på andre filmsett, sa Michell da hun møtte pressen onsdag.

Hun begynte å gråte da hun fortalte om hendelsesforøpet den skjebnesvangre dagen:

Det var Mitchells advokat, Gloria Allred, som informerte om søksmålet. Hun var ikke var nådig mot sikkerheten på filmsettet, og Alec Baldwins ansvar:

– Mr Baldwin valgte å spille russisk rullett da han skjøt pistolen uten å sjekke våpenet, og uten å la den våpenansvarlige sjekke det i hans nærvær, sier Allred.

Hun påpeker at Alec Baldwin er en veteran i bransjen som kjenner sikkerhetsreglene godt, og at han ikke skulle ta imot et våpen fra en regiassistent.

– Ignorerte sikkerhetsregler

– Det var flere tegn på at sikkerheten sviktet på filmsettet. En kameramann hadde overvært to vådeskudd med våpene på settet. Han skrev en teksmelding til produsenten: «Dette er super-utrygt», gjenforteller Allred.

Hun ramset opp flere punkter hvor hun mener filmcrewet brøt bransjens sikkerhetsregler:

1. Det var skarpe skudd på settet

2. Pistolen ble gitt til Alec Baldwin av en regiassistent. Det er kun våpenanvarlig som skal røre våpen på filmsett.

3. Baldwin skulle ikke stole på at regisassistent visste at pistolen er uladd.

4. Våpenansvarlig skulle skal gi våpenet til skuespilleren, og vise skuespilleren at tønnen er tom. Dette visste Baldwin.

5. Ingen på et filmsett skal få røre et våpen før vedkommende har gjennomgått sikkerhetskurs.

– Baldwin kjente disse reglene og valgte å ignorere dem, sier Allred.

Flere søksmål

Også lysansvarlig, Serge Svetnoy, har gått til erstatningssøksmål mot Baldwin. Han har tidligere forklart at Hutchins døde i armene hans.

Baldwin, regiassistent Dave Halls og våpenansvarlig Gutierrez-Reed fulgte ikke etablert bransjepraksis for håndtering av våpen da de «tillot at en revolver ladd med skarp ammunisjon ble rettet mot levende mennesker», heter det i dette søksmålet.

Våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed har uttalt at hun at hun blir forsøkt utpekt som den skyldige for Hutchins' død. I en uttalelse onsdag insisterer forsvarerne hennes på at hun ikke visste hvorfor det var skarp ammunisjon på filmsettet.

Konspirasjoner

– Vi ber om en fullstendig etterforskning for å få alle fakta på bordet, inkludert om kulene, hvordan de havnet i boksen for etterligninger, og hvem som la dem der, heter det i uttalelsen.

– Vi er overbeviste om at dette var sabotasje og om at Hannah blir forsøkt utpekt. Vi mener også at åstedet ble tuklet med før politiet ankom, heter det videre.

FORTVILET: Alec Baldwin ble avbildet like etter det første avhøret hos den lokale Sheriffen. Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies i Santa Fe har avvist påstanden om konspirasjon.

Filmfotograf Hutchins ble skutt da Baldwin øvde på en scene i filmen der han skyter mot kameraet. Kula traff Hutchins i brystet og regissør Joel Souza i skulderen, og Hutchins døde av skadene.

Alec Baldwin har så langt ikke uttalt seg om søksmålene.