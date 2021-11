Chelsea-stjerne langer ut - feilaktig uthengt som overgrepsmistenkt

– Det er trist å se at i 2021 har noen svarte mennesker verken fornavn eller unike ansikter, skriver Edouard Mendy på Instagram.

I august ble Manchester Citys Benjamin Mendy siktet for flere seksuelle overgrep, og tidligere denne uken ble det klart at City-backen siktes for to overgrep til.

Flere ganger har franske og engelske medier brukt bilde av Chelsea-keeper Edouard Mendy i stedet for Benjamin Mendy. Også Real Madrids Ferland Mendy har opplevd å bli forvekslet med den overgrepssiktede City-spilleren.

– Burde ikke være så komplisert

Nå er de begge lei av den svært krenkende forvekslingen, og er oppgitte over at mediene ikke klarer å se forskjell på mørkhudede ansikter.

– Det burde ikke være så komplisert å skille mellom to ansikter, spesielt når trøyen er til verdifull hjelp, fortsetter Edouard Mendy på Instagram.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔!



STOP 💪🏿🛑✋🏿



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non 😡😡😡! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Ferland Mendy har delt Chelsea-stjernes innlegg på sin Twitter-konto, sammen med en tekst på fransk som kan oversettes til:

«Takk Edouard Mendy! Vi er i 2021! STOPP. Det vil ta tid, men du vil ende opp med å respektere oss, enten du liker det eller ikke.»