TV-kanal: Rapperen Young Dolph (36) skutt og drept

Rapperen Adolph Robert Thornton Jr. , kjent under artistnavnet Young Dolph, ble onsdag skutt utenfor en butikk i USA. Det melder det lokale nyhetsmediet Fox13 Memphis, som oppgir at tre uavhengige kilder i politiet bekrefter drapet. Hendelsen er også omtalt av TMZ.

Thornton Jr. ble 36 år gammel og etterlater seg en sønn og en datter.

Maurice Hill er eieren av Makeda's Butter Cookies, butikken der han handlet da han ble skutt. Hun sier rapperen var innom for å handle kjeks, da en bil kjørte opp mot ham. Han ble skutt gjennom vinduet fra bilen, som deretter kjørte fra stedet.

Også i 2017 ble Young Dolph skutt. Den gangen var han utenfor en butikk i Hollywood, da han ble truffet av flere skudd. Rapperen ble liggende to uker på sykehus, og en mann ble arrestert for drapsforsøk, men ble senere løslatt.

Samme år ble bilen til rapperen beskutt over 100 ganger under en skyteepisode i Charlotte, ifølge TMZ.

I 2016 debuterte Young Dolph med albumet «King of Memphis», og er kjent for låtene «Major» og «On the River». Rapstjernen har 4,4 millioner følgere på Instagram.

På rapperens konto og på Twitter reagerer kjendiser og fans med sorg og vantro etter meldingene om dødsfallet.

I juli ga han ut albumet «Paper Route Illuminati». Han har omtrent fire millioner månedlige lyttere på Spotify, og har medvirket på album med Gucci Mane og Nipsey Hussle. Sistnevnte ble også skutt og drept i 2019.

I desember skulle han opptre på Rolling Loud California med artister som blant andre J. Cole, Kid Cudi, Tyga og French Montana.