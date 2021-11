Reserve rystet Ruud - så viste nordmannen styrke

Etter et skuffende 1-6-tap i første sett klarte Ruud å bryte et viktig servegame for Norrie i det andre settet. Dermed vant Ruud 6-3 i andre sett og kampen gikk til et tredje sett.

I tredje sett klarte Ruud på imponerende vis å bryte på Norries tredje servegame. Deretter fulgte Ruud opp med å vinne sitt servegame og dermed fikk han en luke med en 4-2-ledelse i tredje sett. Luken holdt hele veien inn og dermed ble det en 2-1-seier til Ruud over Norrie.

– Det har vært et godt år for meg. Denne delen av sesongen er den jeg har slitt med før, så muligheten til å ta noen gode og viktige seiere på tampen er godt for selvtilliten, sier Ruud på høyttaleranlegget etter kampen.

– Jeg gjorde litt for mange feil i starten, men så roet jeg meg ned og det er utrolig hvor fort en kamp kan snu. Mentaliteten min var å holde meg i kampen, at alle poeng teller og at jeg kunne snu det, fortsetter han.

Ruud-seieren gjør at 22-åringen nå har alt i egne hender før møtet med russiske Andrej Rublev fredag. Vinner nordmannen den kampen er han klar for semifinale.

– Andrej (Rublev) er veldig god og jeg har tapt mye mot han før. Han tok et stort steg i fjor og har bevist at han hører til i toppen. Jeg kjenner han godt. Han er en snill fyr, men veldig intens på banen, så jeg må være intens og bekjempe ild med ild og prøve å dominere noen poeng, sier Snarøya-gutten om sin russiske motstander.



Ny motstander bare timer før kamp

Fra Team Ruud våknet på hotellet, til de var inne i finalearenaen for kampstart, var imidlertid Ruuds motstander blitt til en annen. Stefanos Tsitsipas var egentlig onsdagens Ruud-motstander, men like før klokken 13 kunne TV 2 og andre medier melde at grekeren hadde trukket seg på grunn av en skade i albuen.

Dermed sto Norrie klar som reserve til å steppe inn mot Ruud.

Tidligere onsdag pratet TV 2 med analysesjef i Team Ruud, Øivind Sørvald som kalte det hele «ganske dramatisk». Da TV 2 møtte han senere samme dag kunne han fortelle at Ruud var klar for å møte Norrie til tross for den mindre optimale oppladningen.

– Mye endret seg i dag. Jeg våknet og var forberedt på å møte Tsitsipas, og hadde lagt planen klar for det, så da er man i en kamp som litt underdog og kan ha litt lave skuldre. Men så endrer alt seg når man møter erstatteren, da føler jeg at presset er på meg, sier Ruud til Eurosport.

Samme dag ble det også kjent at Novak Djokovic ble klar for semifinalen etter å ha slått Andrej Rublev.

Fokus på serve

Etter Ruuds møte med Djokovic mandag kunne Christian Ruud fortelle til TV 2 at det særlig ville være fokus på serving på treningene i forkant av onsdagens møtet ettersom underlaget i Torino er svært hurtig. TV 2 så selv to treninger i Torino hvor det var tydelig at dette var et av de primære fokuspunktene på øktene.

Servingen ble imidlertid ikke noe verken Ruud eller Norrie klarte å hente alt for mange poeng på i starten, men mot slutten klarte Ruud å få inn noen viktige server.

– Jeg klarer å steppe opp servingen, som kanskje er det viktigste for meg i dag. Jeg server bra og får mye gratispoeng på det. Bare noen poeng her og der kan snu kampen og det vises i dag. Han er egentlig den beste spilleren i første sett og store deler av andre. Men jeg vet at det er små marginer i hver kamp og det var det i dag. Til slutt står jeg der som vinner og det var veldig gøy, forteller Ruud til Eurosport.