Adressa: Hansen fikk boligfordel til mer enn 200.000 kroner

Stortingspresident Eva Kristin Hansens (Ap) fikk en fordel av pendlerboligen i Oslo på 214.000 kroner etter at hun kjøpte bolig på Ski.

– Ut ifra den informasjonen vi har fått, har Eva Kristin Hansen hatt rett på pendlerbolig fram til det tidspunktet i 2014 der hun kjøpte bolig i Ski.

Det skriver Stortingets direktør, Marianne Andreassen, i en e-post til avisen onsdag.

Høsten 2014 kjøpte Hansen halvparten av mannens bolig i Ski. I oktober 2017 sa hun opp pendlerboligen. I årene fra 2015-2017 er summen av boligfordelen 214 000 kroner, ifølge en utregning fra Adressa.

Det er i disse årene Stortingets administrasjon mener Hansen ikke lenger hadde rett på pendlerbolig.

Siden hun kom inn på Stortinget i 2005 og fram til 2017, hadde Hansen pendlerbolig. Den totale fordelen av pendlerboligen beløper seg til drøyt 923.000 kroner, ifølge Adressas summering.

Høyre etterlyste onsdag at utvalget som framover skal gjennomgå pendlerbolig-reglene, også må se på politikeres enkeltsaker. I mailen til Adresseavisen avviser direktøren at det er aktuelt å be det eksterne utvalget se på enkeltsaker.

TV 2 har ikke lyktes å få en kommentar fra Marianne Andreassen så langt onsdag kveld.

Korrigering: Først meldte Adresseavisen at Hansen hadde fått en fordel på 444.575 kroner for pendlerbolig. Dette viste seg å være feil og avisen endret siden totalsummen til 923.576 kroner. TV 2 endret dette klokken 21.00.

– En del sinte meldinger

– Det er selvsagt ikke bra at en stortingspresident gjør feil, men en stortingspresident er også et menneske som kan tolke regelverk feil, sier Eva Krisitin Hansen (Ap) i et intervju med TV 2 onsdag.

– Har det skadet Stortingets omdømme?

– Det håper jeg ikke, men jeg vet at jeg har fått en del sinte meldinger i dag og at det har kommet en del kritikk, men det må jeg også tåle som stortingspresident.

Hansen mener hun har misforstått regelverket og til VG understreker stortingspresidenten at hun ønsker å rydde opp i det som kreves.

Vil fortsette i jobben

Frp, MDG og Rødt har i intervju med TV 2 tirsdag bedt Hansen om å vurdere sin stilling som stortingspresident. Stortingspresidenten er klar på at hun ikke har noen planer om å trekke seg.

– Jeg er beredt til å fortsette jobben, det er det jeg har lyst å si om den saken.

Tirsdag avslørte Adressa at stortingspresidenten hadde hatt gratis pendlerbolig i Oslo til tross for at hun siden 2014 hadde eid bolig i Ski, bare 29 kilometer unna.

For å få pendlerbolig må stortingsrepresentanter bo mer enn 40 km unna hovedstaden. Hansen var i denne perioden folkeregistrert i Trondheim og fikk dermed pendlerbolig til tross for boligen i Ski.

– Jeg beklager at jeg tolket regelverket feil og at jeg ikke skulle hatt pendlerbolig fordi jeg eide en bolig innenfor firemils-grensen, sier Hansen til TV 2.

Til Aftenposten innrømmer Hansen likevel at hun forstod at hun ville miste pendlerboligen dersom hun meldte flytting til Ski.