Politiet advarer mot svindelforsøk

Onsdag kveld melder politiet i Innlandet om at flere har opplevd svindelforsøk. En person ringer tilsynelatende fra politiets nummer, 625 39 000, og ber om blant annet kortopplysninger, pin-koder og andre bankopplysninger.

– Det er ikke politiet som ringer om dette, vi ber aldri om slike opplysninger over telefon, melder politiet på Twitter.

Til TV 2 sier operasjonsleder i Innlandet, Bård Einar Hoft, at politidistriktet har vært plaget med problemet i lengre tid.

– Vi henstiller til folk om å umiddelbart legge på hvis den typen etterspørsel kommer. Vi etterspør aldri sånt over telefon, og folk må heller ikke gi fra seg slike opplysninger over telefon under noen ander omstendigheter, sier Hoft.

Politiet vet foreløpig ikke sikkert om det er samme person som står bak tidligere hendelser som nå, men opplysninger de har fått om personens stemme, ordbruk og dialekt samsvarer med personen som har ringt rundt tidligere.

På to timer har politiet fått syv henvendelser fra personer som har blitt oppringt av mannen, og de venter at det vil bli flere henvendelser utover kvelden.

Om man opplever å bli kontaktet av nummeret og blir bedt om å oppgi informasjon om bankkort, pin-kode eller lignende, kan politiet kontaktes på 02800.