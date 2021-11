Meghan Markle gjester sitt første talkshow på flere år

«The Ellen DeGeneres Show» la ut en videoteaser fra onsdagens episode av programmet. Den viser at Meghan Markel gjester programmet.

Forrige talkshowet hun gjestet var «The Oprah Winfrey Show», sammen med prins Harry. Intervjuet fikk mye kritikk, blant annet fordi hertugparet delte så mye privat informasjon om den britiske kongefamilien.

I intervjuet med Ellen DeGeneres, snakker hertuginnen blant annet om tiden da hun jobber som skuespiller, før hun møtte prins Harry.

Markle forteller at hun ofte pleide å dra på audition i de samme lokalene, som «The Ellen DeGeneres Show» spilles inn.

– Sikkerhetsvaktene sa alltid: «Break a leg! We hope you get it!». Innkjørselen i dag er veldig annerledes, sier hertuginnen.

Videre snakker Ellen DeGeneres og Meghan Markle om den gamle bilen, som hertuginnen pleide å kjøre til auditions.

– Den levde sitt eget liv. Jeg hadde en veldig, veldig gammel Ford Explorer Sport. På et tidspunkt sluttet nøkkelen å virke på førersiden, så du kom deg ikke inn gjennom døren, forteller hun.

– Etter auditions parkerte jeg på parkeringsplassen. Og så åpnet jeg bagasjerommet, klatret inn, dro døren igjen bak meg, og krabbet over alle setene for å komme meg ut, forteller hun videre.

Meghan Markle og Ellen DeGeneres er i dag venner og naboer, ifølge People.

Viste en ny side av seg selv

Da Ellen DeGeneres spør om andre noen gang så henne krype inn gjennom bagasjerommet, forteller hertuginnen at hun pleide å late som at hun bare lette etter noe.

En som jobber i kulissene til programmet, skal ha fortalt Page Six at hertuginnen var utrolig avslappet og morsom. Hun skal ha vist en helt annen siden av seg selv.

Publikum skal heller ikke ha visst på forhånd at hun gjestet programmet, før hun kom gående ut.