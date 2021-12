Protese for amerikanske soldater gir norsk gull-håp

– Ensporet? Ja. Selvopptatt? Ja. Jeg gidder ikke gjøre noe halvhjertet!

Trygve Toskedal Larsen (48) er landslagsløper i langrenn. Drømmen er å vinne gull i vinter hvor det er både VM på hjemmebane på Lillehammer og OL i Kina.

– Det blir jo veldig stort for oss med mesterskapet på Lillehammer, 600 deltakere fra 47 nasjoner, sier han.

For 20 år siden måtte Trygve amputere det venstre beinet over kneet. Etter en periode som sittende utøver har han denne vinteren tatt litt av en utfordring: Han stiller nå i klassen stående - til tross for sitt handicap.

– Jeg klarte å bli verdensmester som sittende, nå må jeg prøve det som stående.

DRØMMER OM GULL: Larsen har forsaket mye på veien mot verdenstoppen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vi møter Trygve på Beitostølen. Stolt viser han fram protesen som gjør det mulig å gå langrenn i stående stilling.

Beregnet på amerikanske soldater

– Jeg er den eneste som går i stående med slik protese, dette er den andre som kom til Norge. Den er utviklet i USA for amerikanske soldater som er skadet i krig.

– Hvordan er overgangen fra å sitte til stående?

UNIK: Larsen viser frem protesen som gir ham bedre balanse. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det er jo noe helt nytt, men tenk noe så fantastisk som å kunne skøyte på ski, hvilken frihet, med denne protesen klarer jeg mye bedre å holde balansen, sier en meget entusiastisk 48-åring.

40-årskrise?

– Apropos alder, 48 år, er dette et utslag av 40-årskrisen?

– Det kan du gjerne si, men her er det ingen aldergrense. Er du «giret» nok, er det meste gjort.

Og det er Trygve Toskedal, som gjør det meste for å lykkes i langrenn. Han flyttet fra Karmøy til Elverum for å satse på ski. Men han innrømmer at det tok litt tid etter ulykken før han godtok sin nye livssituasjon.

– Jeg var jo veldig aktiv før jeg veltet med motorsykkelen. Jeg spilte fotball og var på landslaget i baseball. Til å begynne med syntes jeg at det som skjedde var bittert.

Rock på rommet

FAST FØLGESVENN: El-gitaren er med på tur. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Den tiden Trygve ikke bruker på langrenn går med til å spille gitar. El-gitaren er med overalt.

– Jeg må ha litt gromlyd, det er veldig beroligende å spille god gammel rock. Jeg har spilt siden jeg var unggutt, men det er kun for kosen og å få tankene over på noe annet. Jeg opptrer ikke, sier Trygve. På hotellrommet har han rigget opp musikkanlegget og spilte gladelig litt for TV 2.

Forsaket alt

– Hva tenker du nå, hva hadde gjort dersom ulykken ikke hadde skjedd?

– Tja, jeg jobbet på Hydro Aluminium og var også brannmann på Karmøy før det skjedde. Jeg hadde vel fortsatt vært på Hydro og holdt på med det rutinemessige. Jeg hadde nok hatt kone og barn.

– Du er alene?

– Ja, jeg har forsaket det meste for å følge drømmen min.