Med Ingvild Flugstad Østberg tilbake i verdenscupen har landslagsledelsen plutselig en joker i kortstokken. Da kan det bli vanskelig å få OL-kabalen til å gå opp. Her er utøverne som må levere fra første stavtak for å holde liv i OL-drømmen!

Aldri har det vært vanskeligere å gå seg inn på et norsk OL-lag. Mens man til vinterens VM kunne ha med inntil tolv utøvere av hvert kjønn, må Norge i OL klare seg med åtte utøvere av hvert kjønn. Nå må man rett og slett være medaljekandidat for å føle seg sikker på OL-plass, og på herresiden holder ikke det en gang!

For en tid tilbake ble ekspertkollega Petter Northug jr. og jeg utfordret til å ta ut våre OL-tropper. Da var vi begge enige om hvilke 16 utøvere, åtte kvinner og åtte menn, som da ville blitt tatt ut til OL i Beijing. Etter Ingvild Flugstad Østbergs comeback ble vi mer usikre, og hvem vi til slutt landet på kan du lese mer om her!

Før det endelig uttaket skjer innen 12. januar, tre uker før OL starter, kan det imidlertid skje mye. I våre øyne er det bare Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Maiken Caspersen Falla som per i dag kan føle seg sikre på OL-plass. Det samme gjelder Ingvild Flugstad Østberg om hun skulle levere i comebacket. Det er bare denne gjengen en kan forvente at skal ta OL-medaljer, tidligere resultater tatt i betraktning.

Med Flugstad Østberg på utsiden slapp man i utgangspunktet å velge mellom Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå, utøvere som har prestert forholdsvis likt. Nå er situasjonen en ganske annen. Dermed er det det ikke bare Mathilde Myhrvold og Anna Svendsen som tvinges til å krige seg inn på et OL-lag. Faktisk må halve damelaget heve seg et hakk eller to fra tidligere for å være helt sikre på en OL-plass.

Som om ikke det var nok, er det en rekke utøvere som lurer som gjedda i sivet. Både undertegnede og mange andre ble overrasket da Ragnhild Haga ikke var en del av landslagstroppen som ble presentert i vår. Nå er den regjerende olympiske mesteren klar til å kjempe seg inn i OL-troppen, denne gangen i utfordrerposisjon.

Tvillingene tatt på senga av Øde-hilsen

Ved siden av henne må en se opp for den tidligere landslagsløperen Kathrine Harsem, som for alvor viste seg frem under NM i fjor. Da var hun helt på høyde med landslagsjentene som per i dag ikke kan føle seg trygge på OL-plass. Kan Harsem vise seg frem allerede på Beito, eller trenger hun noen renn på å komme i gang?

Hva så med Kristine Stavås Skistad? Skal hun reise seg igjen etter en tøff fjorårssesong, nå som erkerivalen Linn Svahn er ute med skade? Glem heller ikke sommerens stjerneskudd, Elena Rise Johnsen, som har herjet med langt mer meritterte løpere på rulleski. Får hun ut noe av det samme på snø, er hun med i OL-kampen allerede på Beitostølen.

Ingen av de fire damene nevnt over er imidlertid er en del av rekruttlandslaget, der du finner løpere som Marte Skaanes og Hedda Østberg Amundsen. Det er ikke mye bedre ungjentene skal ha blitt siden i fjor før de kan snuse på en OL-plass.

På herresiden har det ikke skjedd noen endringer før sesongstart. Johannes Høsflot Klæbo er fortsatt OL-favoritt på minst halvparten av øvelsene, og bak han finner du et herrelag fullt av medaljekandidater. Faktisk må man være en reell medaljekandidat bare for å få plass i guttas OL-tropp. Så godt er det norske herrelaget!

Klæbos tips: – Kropp selger jo

Harald Østberg Amundsen er, til tross for VM-bronse i mesterskapsdebuten, per dags dato utenfor vår OL-tropp. Dette fordi han hittil ikke har prestert godt nok i klassisk, eller er soleklart bedre enn lagkameratene på noen øvelser. Så tøft er det altså å komme til OL for de norske herrene.

Det er klart at landslagsløperne står først i køa til OL-plassene, og aller fremst står gjengen som gikk VM i vinter. Martin Løwstrøm Nyenget eller Sindre Bjørnestad Skar er derfor utenfor per dags dato, og de er pent nødt til å levere fra første stavtak for å komme seg med til Ruka, Lillehammer og Davos - der OL-plassene står på spill.

Ser man utenfor landslaget, er det naturlig å trekke frem de to som røk ut av laget etter fjorårets sesong, Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh. Tønseth er tilsynelatende tilbake i godt, gammelt slag og har i sommer løpt motbakker fortere enn noen gang. Trønderen har også vært med landslaget på en rekke samlinger i år, og kjenner bedre enn noen hvilket nivå som kreves for å komme seg til mesterskap. Byåsen-løperen er vår favoritt til å ta en plass i troppen til verdenscupåpningen i Ruka.

Finn Hågen Krogh må man derimot sette et større spørsmålstegn ved. Å avskrive Finnmarks store sønn før han har gått viktige skirenn blir historieløst, men at han må heve seg betraktelig fra det han leverte i finske Muonio er utvilsomt. Er det imidlertid en som kan gjøre nettopp det er det ankermannen fra VM-stafetten i 2017. Sjansene hans er nok størst i sprint, men hvor mange rene skøytesprintere er det egentlig plass til i en OL-tropp på åtte mann? Svaret er få, om noen.

– Hvis du oppfører deg som Zlatan, må du prestere som Zlatan

Det Mikael Gunnulfsen leverte på 15 kilometer klassisk på Beitostølen i fjor holdt internasjonal toppklasse. I OL venter den samme øvelsen, men om mannen som like etter sjokkløpet endte opp på sykehus med beinbrudd skal få sjansen til å kjempe om OL-medaljer må han faktisk overgå seg selv igjen. Gunnulfsen har én sjanse, og det er å vise seg som en klar medaljekandidat i OL allerede på Beitostølen.

Også Sivert Wiig og Jon Rolf Skamo Hope, som begge var en del av vinterens VM-tropp, forventes å kunne lage trøbbel for landslagsledelsen når lagene skal tas ut. Ved siden av dem finner du en bredde de fleste skinasjoner bare kan drømme om. At det vil komme noen overraskelser er nærmest garantert, så det er bare å glede seg til sesongstart!