Hinter om Pogbas fremtid: – Jeg kan ikke stoppe noen fra å drømme

Paul Pogbas klubbfremtid har lenge vært usikker. Nå gir agent Mino Railoa tydelige hint om at stjernespillerens tid i United kan være over.

Pogbas kontrakt med Manchester United går ut i sommer, og den franske midtspilleren har så langt vist lite interesse i å forlenge denne.

Allerede i januar vil Pogba ha mulighet til å skrive kontrakt med en ny klubb, og det har lenge vært store spekulasjoner i hva som blir veien videre for 28-åringen.

Blant alternativene som tidligere har blitt nevnt er storklubber som Real Madrid, PSG og Juventus.

– Jeg kan ikke stoppe drømmer

Nå har Raiola nok en gang satt i gang spekulasjoner om en mulig overgang for Pogba, etter et intervju med den italienske TV-kanalen Rai.

– Desember er drømmenes måned, og jeg kan ikke stoppe drømmer, uttalte han til kanalen, i følge Daily Mail.

Som vanlig er agents utsagn kryptiske, og han vil ikke konkludere verken den ene eller andre veien.

– Det er for tidlig å snakke om Paul Pogbas kontrakt. La oss se hva som skjer. Jeg kan ikke stoppe noen fra å drømme, skal han ha sagt videre.

– Det er alltid spekulasjoner med Paul

Selv om midtspillerens fremtid er usikker, er Ole Gunnar Solskjær i alle fall klar på hva han ønsker.

– Jeg vil jo ha de beste spillerne her, selvfølgelig, det gir oss en større sjanse til å vinne noe. Men det er ikke i mine hender, for å si det sånn. Jeg gjør det jeg kan med de som er her, og jeg snakker veldig godt, åpent og ærlig med Paul hele tiden, sa Solskjær til TV 2 tidligere i høst.

– Det er alltid spekulasjoner med Paul. Han er den samme gutten. Han kommer hit og gjør sitt beste, så får klubben og hans representanter snakke sammen og forhåpentligvis bli enig om hva som skjer.

Skade og skuffelser

I likhet med resten av Solskjærs menn, har Pogba slitt med prestasjonene den siste tiden.

Under 5-0 tapet mot Liverpool fikk han bare 15 minutter på banen, før han pådro seg rødt kort etter en stygg takling på Naby Keïta.

I Champions League-kampen mot Atalanta leverte han heller ikke som forventet, og Solskjær valgte derfor å ta ham av banen.

Manchester United-legende Paul Scholes sparte ikke på kritikken etter Atalanta-kampen, og uttalte blant annet at Pogba trengte barnevakt, og at han gjorde idiotiske ting med ballen.

Senere pådro Pogba seg en skade i låret under trening med det franske landslaget før VM-kvalifiseringen. Dette betyr at han mest sannsynlig er ute resten av året.