Vil endre navnetradisjon: – Kvinner står i skyggen av menn

I dag velger de fleste kvinner å ta mannens etternavn når de gifter seg, enten alene eller med sitt eget etternavn som mellomnavn. Svært få menn tar kvinnens etternavn, men flere par velger å beholde sine egne etternavn.

Da journalist Tiril Hartvin giftet seg, vurderte hun og mannen hva de skulle gjøre med etternavnene. De falt på en tradisjonell løsning.

– Vi diskuterte flere varianter og løsninger, men endte med at jeg tok hans navn. Det gjorde jeg fordi det var praktisk, forteller Hartvin.

Hun hadde to etternavn fra før, og syntes det ble for vanskelig å fjerne ett av dem, samtidig som hun syntes det ble for mye med tre navn.

– Og på sikt skal vi kanskje få barn, og da har jeg lyst til å hete det samme. Jeg synes det er hyggelig at vi alle heter det samme.

Ikke gammeldags

Selv om Hartvin hadde både en personlig og yrkesmessig tilknytning til sitt tidligere navn, falt valget på det tradisjonelle.

– Jeg tenkte at noen nok ville tenke at jeg er gammeldags eller ikke tror på kvinnekamp. Det handler ikke om det. For oss, etter diskusjon og vurdering, var det et enkelt valg.

Hartvin tror tradisjon og det at det alltid har vært sånn er årsaken til at flere kvinner tar mannens navn enn omvendt. Hun synes imidlertid det kan fungere like godt å gjøre det motsatte av hva hun selv gjorde.

– Det er helt greit uansett hva man gjør. Jeg har bekjente som har tatt hverandres navn, og hvor han har tatt hennes. Alt er greit, og det syns jeg er flott, sier hun.

Vil bryte tradisjonen

Også artist og medieviter Marika Lejon var sikker i sitt valg da hun giftet seg. Hun var klar på at hun skulle beholde etternavnet sitt.

– Jeg ville ikke bytte etternavnet mitt. Jeg er stolt over etternavnet mitt, det er historie i det og det er følelser knyttet til det, sier Lejon.

Likevel er det ikke bare tilknytningen til eget navn som gjorde et bytte uaktuelt. Lejon ønsket bevisst å bryte med gamle tradisjoner.

– Jeg synes det er synd at vi gjentar og opprettholder gamle strukturer i samfunnet. Kvinners verdi og synlighet står altfor ofte i skyggen av menn, og kvinner kommer dårlig ut, mener hun.

– Det er ikke bare når vi snakker om navn, men når vi snakker om lønn og arbeidsfordeling hjemme. Menn er overrepresentert på gateskilt og statuer, og så videre. Disse strukturene ønsker jeg å bryte. Da føltes det riktig å beholde mitt navn.

Argumentet om følelser og tradisjoner holder ikke for Lejon. Også mannen hennes har fortsatt sitt opprinnelige etternavn.

– Det er tradisjoner og følelser knyttet til å ta mannens navn. Men tradisjoner kan endres, fornyes og gjøres til det bedre, og følelser kan vises på mange måter. Navn definerer ikke kjærlighet og samhold.

Historisk mønster

At det å velge mannens etternavn først og fremst stammer fra tradisjoner, bekrefter kulturviter og navneforsker ved Universitetet i Bergen, Line Førre Grønstad.

Ifølge Grønstad var det fra 1923 lovfestet at kvinner måtte ta mannens etternavn når de giftet seg. Ikke før i 1980 kunne menn og kvinner beholde navnet sitt på lik linje.

– Det er det historiske mønsteret. Og så har det blitt til at det å holde på navnet har blitt det mest høyverdige, og det har vært knyttet til menn hele tiden, forteller Grønstad.

Hun sier det blir oppfattet som mindreverdig at mannen bryter med tradisjonen og endrer til konas navn. Sånn har det imidlertid ikke alltid vært.

– Før var det vanlig også at menn byttet navn, om de flyttet til en annen gård enn den de selv vokste opp på.

Ulik status

Men det er i liten grad menn som tenker på dette med navn, ifølge navneforskeren. Hun sier at det også i tilfellene der menn bytter navn viser seg at det er kvinnen som har tatt det opp.

– Også der har samtalen begynt med kvinnene, forteller hun.

Grønstad sier det er mange ting å tenke på når man gifter seg og vurderer om man skal endre navn.

– Det kulturelle presset og tradisjonen, trykket fra samfunnet som sier noe om hva vi skal velge og dette med at kjernefamilien skal dele navn - det er mange vurderinger.

Hun mener det at svært få menn tar konas etternavn er et signal om at kvinners identitet har en annen status enn menns.

– Det sier noe om en slags status i samfunnet for kvinner og kvinners identitet, i forhold til menn og menns identitet. Men det gjelder generelt, og betyr ikke at alle kvinner som bytter er undertrykt sin mann. Langt ifra.