«QAnon-sjamanen» dømt til 41 måneders fengsel

Det avgjorde en føderal dommer onsdag, ifølge en rekke medier, deriblant nyhetsbyråene AFP og Reuters.

Tidligere i september sa Chansley seg skyldig i å ha hindret en offentlig handling. Mens han satt i varetekt, ble Chansley diagnostisert av fengselspsykiatere med schizofreni, bipolar lidelse, depresjon og angst, skriver Reuters.

Under rettsaken har 34-åringen uttrykt anger over hendelsen, og at han ikke lenger støtter Donald Trump eller QAnon. Han har også gitt den tidligere presidenten skylden for at han stormet Kongressen.

Chansley har også sagt at han er skuffet over at Trump ikke har benådet ham.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fire år og tre måneders fengsel, etterfulgt av tre års prøveløslatelse. De ba også om at han skulle betale 2000 dollar i oppreisning, ifølge CNN.

Under stormingen av Kongressen var Chansley lett gjenkjennelig med sitt karakteristiske antrekk, som inkluderer horn og pelskåpe.

34-åringen var blant de første som stormet Kongressen. Han ble pågrepet og siktet kort tid etter.

Rundt 600 personer er siktet etter stormingen av Kongressen. Fem mennesker døde under opptøyene, og fire politifolk som var på jobb den dagen, har senere tatt sitt eget liv. Over 140 politibetjenter ble også skadet i hendelsen.