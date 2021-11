For 52 år siden stappet bankmannen 215.000 dollar i en papirpose og forsvant

En fredag i juli 1969 gikk Theodore «Ted» John Conrad til jobb i Society National bank i sentrum av Cleveland i delstaten Ohio som vanlig.

Tilsynelatende var det ikke noe uvanlig denne dagen. Da arbeidsdagen var over, dro de ansatte hjem for å ta helg. Ingen bet seg merke i papirposen Conrad bar med seg ut av banken.

Den 20 år gamle bankfunksjonæren hadde forsynt seg med bunker av 50 og 100 dollarsedler fra hvelvet til en verdi av 215.000 dollar. Omregnet til dagens verdi tilsvarer det 1,3 millioner dollar eller 11 millioner norske kroner.

To dagers forsprang

Da mandag kom, dukket ikke Conrad opp på jobb. Og det var først da de sjekket hvelvet og så at det manglet penger.

Med to dagers forsprang var Conrad forduftet som dugg for solen. Saken har forundret hundrevis av etterforskere i over 50 år, men det skulle en far og sønn til for å løse mysteriet, ifølge US Marshals.

AVSLØRT: Dette bildet av ukjent dato viser Theodore Conrad, mens han levde i skjul rett foran nesen på politiet Foto: U.S. MARSHALS SERVICE

Denne uken sendte de ut en pressemelding om hvordan mysteriet endelig ble løst.

– Min far, John K. Elliot var en dedikert etterforsker ved US Marshal i Cleveland fra 1969 til 1990. Han var spesielt opptatt av denne saken siden Conrad bodde og jobbet i nærheten av oss på 60-tallet. Faren min ga aldri opp å lete etter Conrad fram til hans død i 2020, sier Peter J. Elliot i en uttalelse.

Historien er som tatt ut av en filmmanus, og det er kanskje ikke helt tilfeldig.

Inspirert av film

Ett år før hendelsen ble Conrad besatt av filmen «The Thomas Xrown Affair» fra 1968. Filmen handler om en millionær som gjennomfører et bankran for moro skyld. Conrad skrøt til venner over hvor lett det hadde vært å stjele penger fra banken der han jobbet, og han sa til og med at han kom til å gjøre det.

Conrad har stått på listen over USAs mest ettersøkte personer i flere tiår. Det har vært laget dokumentarserier om ham, og etterforskere i flere stater har forsøkt å løse mysteriet.

I begynnelsen av november i år kom vendingen. Da klarte politiet å verifisere at Conrad hadde tatt et fiktivt navn, Thomas Randele, med en fiktiv fødselsdato nøyaktig to år tidligere enn sin egentlige fødselsdag.

Etter en kortvarig flukt til Washington D.C. og Los Angeles, bosatte han seg i en av Bostons forsteder.

«Ironisk nok flyttet han til Boston, i nærheten av hvor den originale «Thomas Crown Affair» ble filmet i 1968», står det i pressemeldingen.

ALIAS: Theodore John Conrad tok navnet Thomas Randele og levde som en lovlydig person med familie resten av livet. Foto: U.S. MARSHALS SERVICE

Der bodde han sammen med sin kone og datter. Han spilte golf og jobbet med å selge luksusbiler i 40 år. Han likte å se politiserier på TV, skriver New York Times. Conrad var godt likt i nabolaget og han kjente flere politifolk.

– Han levde som en lovlydig person, sier Elliot.

Uten hjelp fra far og sønn Elliot hadde saken trolig fremdeles vært uløst.

Sammenlignet håndskrift

– Vi klarte å sammenligne noen dokumenter som min far hadde fått tak i fra Conrads studietid med dokumenter signert av Thomas Randele, som til slutt førte til identifiseringen, sier Peter J. Elliot. Han gikk i farens fotspor og ble etterforsker i US Marshals.

Ted Conrad, alias Thomas Randele, døde av lungekreft i mai 2021. Han levde hele livet i skjul rett foran nesen på politiet.

På dødsleiet fortalte han sannheten til familien sin. Han fortalte om sitt egentlige navn og hva han hadde gjort 11. juli 1969. Familien gikk ikke til myndighetene med informasjonen, men etter en nekrolog ble publisert online, hvor fødselsdatoen ikke stemte overens med offisielle opplysninger, begynte politiet å pusle sammen informasjonen de hadde fått av Peter Elliots far for flere tiår siden.

John Elliot fikk aldri oppleve løsningen på mysteriet i sin livstid. Elliot sier at virkeligheten ikke nødvendigvis ender lykkelig, som på film

– Jeg håper min far hviler i fred nå som etterforskningen hans ga resultater, sier han.