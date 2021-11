Drømmen om Europa er 12.500 arbeidstimer unna

Suleiman står inne på en tekstilfabrikk i Istanbul og bretter klær. Det ligger haugevis med tøy rundt ham. Han kikker alvorlig inn i kameraet. Bildet er tatt i skjul av en kompis slik at sjefen ikke skal oppdage det. De som jobber her, er ulovlig i landet.

– Jeg jobber på fabrikken minst fem dager i uken, forteller Suleiman, og viser frem bildene. Han forklarer at arbeidsdagene er på 11 timer.

Suleiman på jobb i Istanbul. Foto: Privat

– De kjører oss veldig hardt. Vi får ingen pauser. Vi får ikke engang lov til å prate sammen.

Timelønn: Sju-åtte kroner

For denne jobben er han lovet 1800 norske kroner i måneden. Det tilsvarer sju-åtte kroner timen.

– Men jeg har ikke fått lønn ennå. Jeg vet ikke om jeg får det heller. Det er mange illegale som blir snytt for lønnen. Vi har ingen rettigheter her i Tyrkia, forklarer 20-åringen.

Suleiman flyktet fra hjembyen Kabul like etter at Taliban tok over makten i midten av august.

– De er ubarmhjertige. Det er de. Nå lar de ikke kvinnene gå ut. De tar dem og slår dem, fortalte Suleiman da TV 2 møtte ham for første gang i begynnelsen av oktober.

Suleiman og Amir tok beina fatt og sprang til skogs da TV 2s team nærmet seg. - Vi trodde dere var politi, smilte de lettet da de skjønte at vi kun var journalister. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Da hadde han og to kamerater nettopp krysset grensen fra Iran til Tyrkia. De hadde brukt seks uker fra Kabul, innom Pakistan og gjennom hele Iran.

– Vil redde søstrene

De fortalte om voldelige grensevakter, brutale smuglere og livsfarlige fjelloverganger. En flukt så ubarmhjertig at de ble vitner til at småbarn døde underveis.

Men Suleiman nektet å gi opp, han hadde nemlig et klart mål med flukten: Å tjene nok penger til å få de fire søstrene ut av Talibans regime.

– Taliban har kidnappet andre jenter. De kan ta søstrene mine også. Søstrene mine!, sa Suleiman fortvilet, før han raskt tørket vekk tårene som hadde presset seg frem.

Livredde for å bli arrestert

De tre kompisene var lovet jobb i Istanbul. Men først måtte de komme seg dit fra den østlige Van-provinsen, uten å bli tatt av politiet. Det er rundt 1600 kilometer.

– Vi aner ikke hvordan vi skal klare det, var det siste de sa før de ruslet avgårde langs veien, mens de forsøkte å skjule seg så godt som mulig.

Nesten to uker senere tikket det inn en melding på mobilen til TV 2 sitt team.

– Hei, det er Suleiman. Jeg kom meg til Istanbul!, var beskjeden.

Enda tre uker senere møter TV 2s utsendte ham igjen i Istanbul. Han forteller om en strabasiøs reise gjennom Tyrkia.

– Vi måtte gå det meste av veien. Det tok 10-15 dager. Det var veldig vanskelig.

Suleiman gikk til fots gjennom store deler av Tyrkia. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han mistet kontakten med Amir underveis. Han vet ikke hvor han er nå.

– Vi kom fra hverandre. Vi møtte mye politifolk og vi måtte løpe fra dem. Det var mange som ble tatt, inkludert venner av meg.

Drømmen brister

Suleiman innrømmer at livet i Tyrkia har vært tøft så langt.

– Selv klærne mine er lånte, sier han. For når han ennå ikke har fått lønn, må han leve på andres godvilje. Så langt har han fått bo gratis i en liten leilighet som 13 andre afghanere spleiser på.

Suleiman går ut på balkongen, bøyer seg ned for å unngå klesvasken som henger til tørk, og kikker ned på livet der nede på gaten. Selv går han aldri ut, kun når han skal til og fra jobb.

Det er trangt om plassen i leiligheten som 14 personer deler. Foto: Privat

– Jeg er i fare om jeg går ut. Politiet kan arrestere meg og sende meg til en leir og så over grensen, sier han bestemt.

– Alle afghanerne her er redde for å bli kastet ut av landet.

Suleiman snur seg tilbake mot leiligheten. Han vet at han må begynne å betale for seg snart ellers kan han miste taket over hodet. Men han er også nedsyltet i gjeld etter flukten.

– Jeg måtte låne mye for å betale menneskesmuglerne, sier han oppgitt.

Eneforsørger

Det haster også å få sendt penger hjem til familien i Afghanistan. Han forklarer at nå er han familiens eneste forsørger. Suleimans bror er igjen i Kabul, men som de fleste andre har heller ikke han fått lønn etter at Taliban tok over.

Fattigdommen øker raskt i Afghanistan. Her er tiggere ved gatemarkedet i Makrorayan, Kabul. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

FN anslår at hungersnød vil ramme over halve den afghanske befolkningen i vinter. Og nesten hele befolkningen, 97 prosent, kan falle under fattigdomsgrensen neste år, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Jeg er bekymret for familien. De har ikke penger til å kjøpe noe. Hva skal de spise?

Men Suleiman er begynt å innse at han ikke vil klare å sende penger hjem, i hvertf all ikke med det første.

– Hvis jeg får lønnen jeg er lovet, vil det knapt være nok til å dekke mine egne utgifter, slår han fast.

Dette er det vanskelig å fortelle til søstrene. For som sist vi møtte ham, er det søstrene han er mest redd for:

– Utdanning og alt annet har blitt tatt fra dem av Taliban. De tør ikke lenger å gå ut av huset.

Søstrene venter på hjelp

Derfor trygler søstrene han om å dra videre vestover i Europa, i håp om at han da vil kunne hjelpe dem. Suleiman har forhørt seg om priser fra menneskesmuglere for å krysse landeveien til Hellas eller Bulgaria eller med båt til Hellas eller Italia.

– Hvis man skal dra landeveien, koster det 5-6000 euro. Dersom du skal dra sjøveien, koster det 9-10 000 euro. I tillegg trenger man 1000-2000 euro til andre utgifter.

Suleiman rister litt på hodet. Han har nok gjort matten. Månedslønnen hans ligger på 180 euro etter dagens kurs. Selv det aller billigste alternativet på 6000 euro vil koste ham 33 månedslønner.

Suleiman (20) på jobb i Istanbul. Foto: Privat

Sjøveien koster 12 500 arbeidstimer

Sjøveien vil koste ham minst 10 000 euro, skal vi tro smuglerne. Det vil si nesten 100 000 norske kroner. Med timelønnen han har nå, må han jobbe i rundt 12 500 timer.

Til sammenligning er et årsverk i Norge 1750-1950 timer, ifølge SSB.

Men da måtte han ha spart alle pengene han tjener. Sannheten er at han neppe vil klare å spare noe som helst dersom han ikke får en bedre jobb. Så når søstrene lurer på når han vil sende hjelp, får de ikke svaret de håper på:

– Når jeg ikke har penger, hvordan skal jeg komme meg til Europa? Jeg har verken penger til å sende familien eller til å dra til Europa. Jeg er låst her.