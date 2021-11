Mann dømt til elleve års fengsel for å ha drept moren

Frostating lagmannsrett opprettholder dommen på elleve års fengsel for en mann som i februar i år ble dømt i tingretten for å ha drept moren.

Det var 9. september i fjor at mannen drepte moren i Trondheim.

Mannen erkjente i lagmannsretten at han denne dagen hoppet og tråkket på moren slik at hun døde. Han nektet likevel straffskyld fordi han mente at han var utilregnelig på drapstidspunktet, at han ikke handlet forsettlig og at han handlet i nødverge fordi moren angrep ham først.

Det har blitt gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen, men de sakkyndige har kommet fram til at mannen ikke var psykotisk da han drepte moren.

I tillegg til dommen på elleve års fengsel dømmes mannen til tap av arveretten etter moren.