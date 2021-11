Ønsker treningsanlegg for landslagene: – Konkurrentene våre har det

På pressekonferansen før VM-kvalifiseringen mellom Norge og Nederland ble landslagstrener Ståle Solbakken spurt om han kunne tenkte seg et lignende anlegg som det Nederland har.

Spørsmålet ble besvart med et smil, mens han pekte på elitefotballdirektør i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, som var i salen.

– Vi har sakket akterut

Klaveness mente det ikke var rett tid for å snakke om det da, men er klar for å utdype når TV 2 snakker med henne på Gardermoen.

– Ja, Ståle peker på meg fordi han vet at jeg er utrolig opptatt av at vi skal få på plass et nasjonalt treningsanlegg.

– De fleste av konkurrentene våre har det. Vi har ikke nådd målet på herresiden på 20 år. På kvinnesiden har vi sakket akterut, sier elitefotballdirektøren til TV 2.

Hun understreker at det også er mye som er veldig bra, men mener at spørsmålet ikke burde handle om hvorfor vi skal ha et nasjonalt treningsanlegg, men hvorfor vi ikke skal ha det.

– Med det bakteppet, og gitt at konkurrentene våre har det, så mener jeg det. Jeg og mange i elitefotballen er veldig opptatt av å få på plass et anlegg der vi kan samle trenerutdanningen, aldersbestemte landslag og A-landslagene. Én ting er fasilitetene, men det handler også om kulturen man bygger.

Landslaget pleier å bo på hotell og trene på gressmatter i Oslo-området når det er landslagssamling.

Utsatt av pandemien

Treningsanlegget som Klaveness ønsker seg har lenge vært diskutert i fotballmiljøet.

I 2018 skrev Norges fotballforbund, Ullensaker Idrettsråd og Sand IL under på en intensjonsavtale om bygging av et nasjonalt treningsanlegg på Jessheim.

Siden da har lite skjedd.

Økonomisk usikkerhet under koronapandemien skal ha vært en av grunnene til at prosjektet har blitt satt på vent. For det er ingen tvil om at et slikt anlegg vil bli en kostbar affære.

Men hvor mye penger er det egentlig vi snakker om?

– Det kommer jo an på hvor du legger deg. Det må være stort nok, men ikke St Georges park heller. Det må være noe som er tilpasset norske forhold og norsk kultur, men som er stort nok til at det kan være et hjem for landslagene og toppklubbene som skal ut i Europa, i tillegg til trenerutdannelsen, mener Klaveness.

DYRT: Ståle Solbakken er enig i at det vil bli kostbart å bygge et eget treningsanlegg for fotballandslagene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Alle ønsker seg en mini-St. Georges Park

Også landslagstrener Ståle Solbakken medgir at et slikt prosjekt vil være kostbart.

– Det er et dyrt og langt lerret å bleke. Alle fotballforbund ønsker seg å ha en mini-St. Georges Park som i England. Danmark har samme diskusjonen, hvor de leter etter et sted med gode gressbaner, og et godt hotell - et sted som vil gagne mange i landet, uttaler han til TV 2.

Når det gjelder hva som vil være hensikten med et slikt anlegg er Solbakken ordknapp, men tydelig,

– Det er et kompetansesenter der landslagene kan få gode omgivelser og topp forhold.