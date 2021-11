Sverige innfører koronapass

– Dette er en vanskelig beskjed å gi. Vi vil jo alle at pandemien skal være over, sa Sveriges sosialminister Lena Hallengren innledningsvis på pressekonferansen onsdag.

Hun fortsatte med å si at regjeringen har til hensikt å innføre koronapass for innendørs arrangementer med over 100 deltakere. Bakgrunnen for tiltaket er risikoen for økt smittespredning.

– Sverige er ikke isolert fra omverdenen. Den som er uvaksinert, løper en større risiko for å spre smitten videre. Det er en tøff beskjed å gi, vi vil jo alle at pandemien skal være over, sier Hallengren.

Sverige innfører derimot ikke et krav om bruk av vaksinasjonsbeviset ved arrangementer innendørs med færre enn 100 deltagere, men forslaget gir likevel juridisk grunnlag for å kunne kreve koronapass.

– Vaksinasjonsbevis må også kunne brukes på mindre samlinger, sa Hallengren.

– Å kunne bruke vaksinasjonsbevis som et alternativ er noe regjeringen har forberedt lenge. Nå er det situasjonen her, sa kultur- og demokratiminister Amanda Lind på pressekonferansen.

Allerede i sommer begynte regjeringen og Folkhälsomyndigheten å forberede innføringen av koronasertifikat for å kunne innføre det raskt ved behov. Forslaget ble sendt på høring i september.

Offentlige arrangementer er blant annet idrettsarrangementer, teaterforestillinger, kino, konserter, markeder og messer. Også demonstrasjoner, religiøse møter og foredrag påvirkes.

Restaurantbesøk omfattes derimot ikke, så lenge det ikke er levende musikk eller dans i lokalene. Heller ikke butikker, skoler eller kollektivtrafikk betegnes som offentlige sammenkomster.