Arsenals suksessoppskrift: – De lar seg ikke herse med lenger

Lørdag kan Arsenal klatre forbi Liverpool og innta fjerdeplass i Premier League. Det er et scenario langt unna det flere Arsenal-supportere så for seg for et par måneder siden.



Etter tre kamper lå Arsenal helt sist i Premier League. Andrew Mangan har fulgt klubben tett i over 20 år, og blogger daglig om Arsenal for 370.000 følgere på Twitter:



– Åpningen var utrolig vanskelig, men Arsenal var ikke klare for sesongstarten i det hele tatt, åpner Mangan i intervju med TV 2.



Siden den gang har Mikel Arteta virkelig fått det til å svinge av sine gutter. På de åtte siste har det blitt to uavgjort og seks seiere, og The Gunners har klatret til femteplass.



– Det er flere grunner til at det har gått oppover. Den første er nok at det har vært litt enklere kamper, men samtidig syntes jeg vi har sett et sterkere samhold og et Arsenal-lag som jobber hardere, sier Mangan.





Løsning på forsvarsproblemene



I tredje runde ble Arsenal sendt hjem til London med 0-5 tap for Manchester City. I neste kamp mot Norwich var store deler av forsvarsrekken byttet ut, og Aaron Ramsdale erstattet Bernd Leno i mål.

– Ramsdale har vært selvfølgelig vært fantastisk, men enda viktigere er det at forsvarsfireren foran ham har blitt mer solid, konstaterer Andrew Mangan.

Ben White har fått en god start på Arsenal-karrieren. Foto: Zac Goodwin

Arsenal-bloggeren mener samarbeidet mellom Ben White og Gabriel på stopperplass er en av de viktigste årsakene til at The Gunners kun har sluppet inn fire mål på de åtte siste kampene.



– De to utfyller hverandre veldig bra. Gabriel har den fysiske tilstedeværelsen og gjør det skarpt i duellene, og da får Ben White spille i en rolle hvor han kan drive fremover og glitrer med gode pasninger.



Iren trekker også frem nysignering Takehiro Tomiyasu som en faktor til at forsvaret til Mikel Arteta fremstår mer solide og trygge.



– De har mye mer fysisk styrke bak, og de lar seg ikke herse med lenger. Det er en merkbar forskjell fra det laget som fikk juling av Manchester City, sier Mangan.



Bedre uten Ødegaard?

Samtidig som Arsenal har klatret oppover på tabellen har Martin Ødegaard fått stadig mindre spilletid. Drammenseren har ikke startet en seriekamp siden erkerival Tottenham ble slått 3-1 i slutten av september.



– De fleste fans har fortsatt veldig stor tro på at Ødegaard skal bli en viktig brikke for Arsenal. Han har en kreativitet og en spillestil som ikke er enkel å finne, sier Mangan om Norges kaptein.

Martin Ødegaard jubler for seiersmålet mot Burnley i september. Siden har det blitt mye tid på benken for 22-åringen Foto: Craig Brough



– Problemet nå er at Alexandre Lacazette har kommet inn og gjort en meget god jobb i den posisjonen. Samtidig er ikke Lacazette en spiller for fremtiden, så jeg tror Ødegaard vil få tid til å vokse inn i laget.

De unge juvelene

Emile Smith Rowe og Bukayo Saka har blitt to av de viktigste brikkene i Artetas Arsenal. Foto: Andrew Couldridge

Nå venter et langt tøffere kampprogram for Mikel Artetas gutter. Etter møtet med Liverpool på lørdag venter bortekamper mot Manchester United og Everton, og en hjemmekamp mot et Newcastle med både nye eiere og Eddie Howe som ny manager.



– Det er nå den virkelige testen kommer. Det er veldig enkelt å se for seg at det kan gå fryktelig galt, allerede mot Liverpool til helgen, sier Mangan om de neste ukene.



For som et av ligaens yngste lag mener Mangan at det er nå man får svaret på om ungdommen kan bære Arsenal fremover.



– Emile Smith Rowe og Bukayo Saka er kanskje de to som fansen er mest glad i. De er fantastiske spillere som nå også bidrar med scoringer og målgivende, men sammen med resten av en meget ung tropp må de nå vise at de er konkurransedyktige også mot de aller beste, konkluderer Mangan.