Simon røk før semifinalen – mottok trist beskjed på utsiden

Det tynnes i rekkene når årets sesong av Farmen går mot slutten.

Tonje Frigstad (21) og Daniel Godø (30) sikret seg hver sin semifinaleplass, da de vant hver sin konkurranse i matlaging og hinderløype med hest.

Dermed måtte Bergenseren Heidi Lereng (24) og Tromsøværingen Simon Tronstad Jacobsen (23) kjempe om den siste semifinaleplassen. Det skulle avgjøres i tørrmuring av en varde.

Til tross for at Lereng følte seg som en underdog, var det til slutt hun som vant konkurransen, og kunne smykke seg med den siste semifinaleplassen.

Se hva som gikk galt for Simon Tronstad Jacobsen i videoen øverst i saken.

GLEDESTÅRER: Heidi Lereng tok til tårene da hun kapret den siste semifinaleplassen i Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Gikk ikke etter planen

Selv om Jacobsen hadde alle forutsetninger for å lykkes i konkurransen, holdt det ikke mot Lereng. Da TV 2 møter han kort tid etter at tapet er et faktum, synes han det er bittert.

– Det er selvfølgelig irriterende å ryke så nært en finale. Men jeg ryker mot en bedre konkurrent enn meg, så det får bare gå greit. Men det er bittert, sier han.

I løpet av oppholdet har Jacobsen vært en stor bidragsyter i flere av de mer omfattende delene i ukesoppdragene deltakerne har fått tildelt. Blant annet hadde han vært med bygd en mur tidligere.

Da han satte i gang med vardebyggingen hadde han lagt en taktikk om å bygge bredt og stabilt. Det gikk derimot ikke etter planen, da deler av varden hans raste i innspurten.

RASTE: Det så lenge ut til at Simon Tronstad Jacobsen skulle dra seieren i land, helt til varden hans raste. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Mye mulig jeg hadde feil teknikk og taktikk, det vet jeg ikke helt. Jeg hadde en plan om å bygge så stabilt som overhodet mulig i starten, og bygge seg oppover. Jeg klarte ikke holde den så bra som jeg trodde. Det gikk ikke helt etter planen, sier han.

Jacobsen hadde flere anledninger til å sikre seg en semifinaleplass. At det ikke gikk veien, må han ta skylden for selv, mener han.

– At jeg presterer elendig i finaleuken har jeg bare meg selv å takke for. At jeg er dårlig til å lage mat under press, at jeg ikke klarer å huske hva et nek er laget av, og at jeg ikke klarer smake forskjell på melk. Det er kun meg selv.

HOPPET AV GLEDE: Tonje Frigstad hoppet av glede da hun ble den første semifinalisten. Foto: Alex Iversen/TV 2 Les mer STÅLKONTROLL: Daniel Godø hadde full kontroll under hinderløypen med hest, og sikret seg den andre semifinaleplassen. Foto: Alex Iversen/TV 2 Les mer

Mottok trist budskap

Med tapet ferskt i minne, mottok Jacobsen nok en trist beskjed da han forlot gården.

– Det var mye greier som skjedde. Jeg tapte – og jeg fikk en trist beskjed fra utsiden. Jeg var helt borte vekk. Det var trist, forteller han til God kveld Norge.

– Bestefaren min gikk bort dagen før. Den beskjeden fikk jeg ikke før jeg ble slått ut, sier han.

TRIST BESKJED: Simon Tronstad Jacobsen mottok en trist beskjed da han forlot gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Døgnet før byggekonkurransen, hadde Jacobsen følt seg rar i hele kroppen.

– Det høres kanskje litt rart ut å si, men jeg var helt rar. Fra vi kom tilbake på gården etter matlagingskonkurranse, til neste konkurranse følte jeg meg rar. Jeg var ikke meg selv, var helt borte og hadde ikke fokus. Jeg kjente at det var noe som ikke stemte.

Til TV 2 sier Jacobsen at han til vanlig er en utadvendt mann, med godt humør. Derfor føltes det veldig rart å kjenne de følelsene han gikk med, døgnet før han forlot gården.

– Jeg kjente at det var noe som ikke stemte. Det var veldig merkelig, sier han.

Da Jacobsen ankom hotellrommet etter exiten opplevde han det hele som veldig merkelig.

– Jeg kom på hotellet og så meg selv i speilet. Jeg kjente ikke meg ikke selv igjen, jeg hadde blitt så skral. Jeg hadde jo gått ned 12 kilo, og så mager ut. I tillegg hadde bestefaren min gått bort. Det var rart. Mange inntrykk, sier han.

Jacobsen roser produksjonen for måten de håndterte situasjonen på.

– Det var en ryddig og fin prosess. De måtte jo fortelle det – om jeg ble værende på gården eller ikke. Så jeg synes de håndterte det veldig bra.

Vemodig

Det er ikke til å stikke under stol at Jacobsen fikk et nært forhold til Frigstad i løpet av Farmen-oppholdet. Å ta farvel med sørlandsjenta ble vemodig for Jacobsen.

– Det er klart det var vemodig å si farvel til Tonje, men jeg vet at jeg ser henne igjen om noen dager. Jeg unner henne alt godt, og jeg håper virkelig hun vinner dette. Det hadde vært sinnssykt kult. Hun er en rå dame som fortjener kun det beste. Jeg har veldig troen på henne, sier han til TV 2.

Da turtelduene tok farvel, hvisket Jacobsen noen motiverende ord til Frigstad,

– Jeg sa: «Nå tar du å vinner dette. Det blir kjempebra.» Jeg håper det var litt motiverende, men jeg tror ikke hun sliter med motivasjonen.

FIKK TRØST: Tonje Frigstad synes det var trist å ta farvel med Simon Tronstad Jacobsen, og fikk trøst av de andre deltakerne. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Aldri vært foruten

På TV-skjermen har Jacobsen tilsynelatende virket som en gladgutt og en arbeidshest. Likevel innrømmer han at tidvis har blitt irritert på enkelte av deltakerne.

– Jeg har blitt lynings på folk, uten å vise det. Folk som ikke gidder å arbeide, er late, tar mer enn de trenger, og sluntrer unna arbeid – det er jo bare flaut. Men jeg har latt det gå. Det har vært et taktisk grep fra min side. Andre kan få lov til å krangle og styre, så kan jeg smile og ha det artig, sier han.

Hvem som har irritert han ønsker han ikke å si, men han tror folk som kjenner han har sett på TV-skjermen når han har fyrt seg opp innvendig.

– Det er jo kun enkelte element med folk som har irritert meg. Det er ikke sånn at personen i seg selv har vært ufin. Tvert om, sier han.

BEDRE KONKURRENT: Simon Tronstad Jacobsen synes det er bittert å tape, men sier han røk mot en bedre konkurrent. Foto: Alex Iversen/TV 2

Da Jacobsen meldte seg på Farmen, ble det gjort i hu og hast – kun 20 minutter før fristen gikk ut. At han valgte å dra 100 år tilbake i tid, ville han ikke vært foruten.

– Farmen-oppholdet har vært helt sinnssykt. Et eventyr jeg ikke ville vært foruten. Det er kanskje noe av det kuleste jeg har gjort i hele mitt liv – og jeg har gjort mye kult hittil. Jeg ville gjort det igjen, sier han.

Se hvem som vinner årets sesong av Farmen søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg Torpet på TV 2 Play når du vil.

Vil du være med på neste sesong av Farmen? Meld deg på HER!