To deltakere ute av Farmen – spår Farmen-vinneren

Etter en intens hinderløype hvor Simon Tronstad Jacobsen (23) og Daniel Godø (30) tok seg direkte videre i finaleuken av Farmen, måtte de gjenværende deltakerne ut i en kunnskapskonkurranse.

I utslagskonkurransen var det vinn eller forsvinn for to av deltakerne.

Ti slutt var det Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (36) og Heidi Persdatter Greiner Haaker (56) som tapte kunnskapskonkurransen, og måtte forlate Farmen.

TAPTE: Heidi Persdatter Greiner Haaker og Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy tapte kunnskapsquizen, og ble de første til å forlate Farmen i finaleuken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Overrasket

I løpet av Farmen-oppholdet hadde verken Bjøringsøy eller Haaker brukt mye tid på å lese i gårdsboken, sammenlignet med de andre deltakerne.

Når de møter TV 2 kort tid etter konkurransen, tar de tapet med et smil.

– Det er jo kjipt å ryke nå. Det er ikke mange dagene igjen før det hele hadde vært over. Men kunnskap er jeg ikke noe flink i. Jeg synes jeg stod i det ganske godt likevel. Jeg tar det med et smil, sier han.

At Bjøringsøy skulle klare å komme seg til finaleuken hadde han aldri trodd.

– Jeg sa til meg selv at jeg hadde et mål om være her i tre-fire uker. Jeg trodde de ville ha meg ut, så det er jo ufattelig at jeg har kommet så langt. Jeg er overrasket over det, sier han.

– Hvorfor trodde du de andre deltakerne ville ha deg ut?

– Jeg var redd for å vise dem at jeg kunne mye om ting og tang. Da vi kom til uke tre og fire tenkte jeg de så på meg som livsfarlig å møte i konkurranser. Jeg har jo hjulpet dem, om de har stått fast. Så jeg tror de har tenkt mer på det teoretiske, enn praktiske, og at de ville ha meg her, sier han, og fortsetter:

GJORDE DET BRA: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy følte ikke oddsen var på hans side i konkurransen, men synes han stod godt i det. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Også har jeg bydd på meg selv her inne med både sang, dansing og latter. Jeg tror jeg har gjort et ganske godt inntrykk på folk. At jeg fikk være meg selv setter jeg veldig stor pris på – og kanskje det hjalp meg til å nå langt.

Smittsom latter

For å by på seg selv – det har Bjøringsøy virkelig gjort. Hans særegne latter ble raskt lagt merke til, både blant deltakerne og TV-seerne. Den tror han har spredd mye glede inne på gården.

– Hver gang jeg har begynt å flire, har de andre også begynt. Det tenker jeg er bra, for det er sunt å le. På ungdomsskolen var jeg flau over latteren min, og alle terget meg for den. Men når jeg begynte på videregående bestemte jeg meg for at da skulle jeg være meg selv, og bare «gønne» på. Look at me now! Jeg vant ikke, men jeg har vunnet nok, sier han.

Selv om det har vært både svette, blod og tårer i løpet av Farmen-oppholdet, har Bjøringsøy hatt det veldig gøy. Når han nå returnerer til 2021, tar han med seg én lærdom i bagasjen.

– Det har vært et eventyr for livet – uten tvil. Jeg har storkost meg. Det jeg har lært av Farmen-livet, er at vi skal sette pris på det vi har i 2021. Det er helt sinnssykt hvordan de levde for 100 år siden, sier han.

NÆRME: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy var fryktelig nærme i å unngå utslagsspørsmål. Foto: Alex Iversen/TV 2

Så den komme

Da TV 2 møter Haaker etter exiten, tar hun det hele med knusende ro.

– Det var egentlig helt greit å ryke nå. Jeg har hatt det så utrolig morsomt, og gjort så mye rart i elleve uker. Jeg gråter ikke en tåre – jeg har grått fordi jeg har fått kringle, og penger til å gå på marked, men nå kjenner jeg bare glede.

RØK UT FØRST: Heidi Persdatter Greiner Haaker røk ut først i kunnskapsquizen. Foto: Alex Iversen/TV 2

I løpet av oppholdet har Haaker tatt med deltakerne inn i sin verden. Ved siden av å være student, er hun nemlig også sjaman. Da TV 2 spør henne om hun visste at hun kom til å nå så langt som hun gjorde, har hun et klart svar:

– Jeg visste at jeg skulle komme så langt. Det hang jo i tynne tråd, da jeg skulle ut i kamp mot en crossfit-utøver – og jeg kom i regnbukse og så ut som jeg skulle i barnehagen, ler hun.

– Amalie spurte meg hvorfor jeg hadde på regnbukse. Da svarte jeg at det var fordi jeg hadde bedt om regn. Det var jo bare tull – jeg hadde rett og slett glemt buksen min på gården. Hun trodde på det, og fortalte det videre, sier hun.

VANT TVEKAMP: Heidi Persdatter Greiner Haaker visste hvor langt hun ville nå i Farmen, selv om det hang i en tynn tråd i tvekampen mot Amalie Lund. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Hvorfor meldte du deg på Farmen, i den visshet om at du ikke kom til å vinne?

– Farmen er en opplevelse helt utenom det vanlige, som jeg ville oppleve. Det er et unikt konsept som jeg rett og slett elsker. Du lærer så mange ting, møter nye folk, og du har så mye med dyr å gjøre. Jeg har vært livredd for både kuer og hester, og nå går jeg rundt og koser med dem, ler hun.

Burde husket

Det andre spørsmålet i kunnskapskonkurransen ble avgjørende for Haaker. Deltakerne skulle nemlig navngi de to kuene på gården, men 56-åringen fikk jernteppe. Kuen hun glemte navnet på, Brynhild, har hun derimot en solid forhistorie med.

– Det som var litt artig var at den kua jeg ikke husket navnet på, tråkket meg på foten den første dagen jeg var storbonde. Så jeg burde husket navnet på den, sier hun, og kommer med en ide:

– Nå skal jeg faktisk tatovere navnet på den kua på foten. Det må jeg jo nesten gjøre. Det er jo et Farmen-minne, ler hun.

I løpet av oppholdet på Farmen har Haaker bydd på seg selv, både med humør og sprell. Hun synes det er vanskelig å beskrive opplevelsen, men sitter igjen med mange gode minner.

– Jeg er leken og tullete, så jeg har funnet på så mye sprøtt her inne. Jeg har hatt det så artig, sier hun.

IKONISK GÅRDSDYR: Heidi Persdatter Greiner Haaker ble tråkket på av kua Brynhild, som hun ikke husket navnet på i konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Spår vinneren av Farmen

Siden verken Bjøringsøy eller Haaker dro seieren i land, forteller de hvem de tror og håper skal vinne Farmen. Og meningene er splittet.

– Det er vanskelig å si, men jeg kunne tenkt meg at Heidi young (journ.anm. Heidi Lereng) vant. Det har jeg sagt til henne. Hun mangler noen fingre på den ene hånden, men det er helt sinnssykt rått hva den dama får til, sier Bjøringsøy.

VIDERE: Tonje Frigstad og Heidi Lereng er fremdeles med i kampen om å vinne Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Haaker har tidligere fortalt at hun er klarsynt. Da TV 2 spør henne om hvem som kommer til å vinne Farmen er hun først tilbakeholden, før hun svarer.

– Jeg er 99 prosent sikker på at det er Simon som står i finalen mot Heidi young, hvor Simon vinner.

– Hva er det som gjør at du tror det er han?

– Jeg så Simon før jeg kjente han. Da så jeg han i finalen. Så da jeg kom inn på Farmen og så han, tenkte jeg: «Åja, det er du ja». Men jeg har ikke sagt det til han, sier hun, og fortsetter:

– Jeg begynte å tvile på meg selv i løpet av ukene som gikk. Men jeg tror fremdeles det er han – og det ble bekreftet da Tonje gjorde feil i hinderløypen, og han fikk hennes plass. Da tenkte jeg: Okey, greit. Jeg får fortsette å tro på det. Så får vi se, smiler hun lurt.

Frigstad, Lereng, Godø og Jacobsen skal nå kjempe om å vinne Farmen.

