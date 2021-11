Dette er bettingselskapenes vinnerfavoritter i «Norges nye megahit»

Lørdag sparkes det nye underholdningsprogrammet «Norges nye megahit» i gang på TV 2.

Med hjelp fra ulike mentorer skal deltakerne lage nye hits som setter seg på hjernen til det norske folk. Seerne skal stemme frem sine favoritter, og til slutt kåres Norges nye megahit.

Bettingselskapene har nå satt sin odds, og er uenige om hvem de tror vinner sangkonkurransen.

TALENTFULL: Einar Nilsson har flere skjulte talenter og har tidligere vunnet «Skal vi danse». Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Skjulte talenter

Spillselskapet ComeOn mener det er TV-profil og håndverker Einar Nilsson som ligger best an til å vinne og plasserer han på toppen av oddslista.

– Dette vet vi er en mann som det norske folk er glad i og som har mange skjulte talenter, sier Martin Skuggevik Foss, oddsanalytiker i ComeOn.

Han trekker blant annet frem Nilssons seier i danseprogrammet «Skal vi danse» i 2018, og at håndverkeren har delt videosnutter av seg selv på Instagram der han synger og spiller gitar.

Rett bak på en andreplass på oddslista finner vi influenser Caroline Berg Eriksen.

– Denne dama er ikke ukjent med å stå på scenen, sier Skuggevik Foss.

ODDS: Dette er oddslista til ComeOne. Foto: Skjermdump ComeOn

Oddsanalytikeren forteller at hun har vært med i jentegruppen «SkyHeels» og i flere teaterstykker.

– Dette er gode erfaringer å ha med seg inn i konkurransen, hevder Skuggevik Foss.

Videre bak følger komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson, komiker Abubakar Hussain, programleder og tidligere snowboard-kjører Helene Olafsen og komiker Maria Stavang på bunn.

Vanskelig å slå

Spillselskapet Betsson mener derimot at det er komiker Odd-Magnus Williamson som stikker av med seieren.

– Han har tidligere vist at han er et multitalent som mestrer både komikk, skuespill og manus, sier sjef i Betsson, Adam Vella.

POPULÆRE SANGER: Odd-Magnus Williamson har tidligere laget flere sanger gjennom blant annet «Tina & Bettina - The Movie» som har blitt populære på Youtube. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Han forteller videre at de ikke blir overrasket dersom han klarer å hevde seg i musikkens verden, ettersom publikum tidligere har fått en prøvesmak på hva han kan by på.

Vella trekker frem sketsjer fra «Torsdag kveld fra Nydalen» og de ulike sangene fra «Tina & Bettina - The Movie» som har blitt populære i ettertid på Youtube.

– Han har altså allerede bevist at han har det som skal til for å treffe en nerve i befolkningen, sier Valle som tror Williamson blir vanskelig å slå.

På andreplass har de gått for komiker Maria Stavang, ettersom hun er en person med sjarm, mye humor og kreativitet.

– I likhet med Williamon er ikke hun heller helt urutinert når det kommer til å lage musikk, ettersom hun ga ut den satiriske russelåten «Verdiløs» i 2017 som gjorde stor suksess, forklarer Valle.

BETTINGLISTE: Slik ser oddsen ut for Norges nye megahit fra Betsson. Foto: Skjermdump Betsson

Han tror også hennes lojale følgerskare i sosiale medier vil være en fordel i en konkurranse som denne.

– Gedigent mageplask

Videre bak følger Hussain, som de mener er en overraskende deltaker i konkurransen. Rett etter følger Olafsen som er en sjarmbombe ifølge Betsson, så Nilsson, som de mener er en kreativ sjel.

Nederst på listen finner vi Berg Eriksen, som oddssetterne vurderer som den svakeste deltakeren.

– Det har vært nok av eksempler på bloggere som har forsøkt å gjøre karriere på musikk. Felles for de fleste er at det har endt med et gedigent mageplask, sier Valle og er spent på om hun kan motbevise oddssetterne.