Hevder Vår Staude er med i Maskorama: – Jeg har hørt henne synge

Etter fjorårets store suksess, er endelig Maskorama i gang igjen på NRK. Det spekuleres, diskuteres og gjettes hvem som skjuler seg bak de ulike karakterene, som opptrer hver lørdag.

Jan Thomas, som er en av detektivene i programmet, tror at bestekompisen Einar Tørnquist er en av deltakerne i årets sesong.

– Einar er såpass flink vokalmessig at han kunne ha lurt oss. Vi har bare hatt to programmer, men er han med – og det kan han veldig gjerne være – så vil det på et eller annet tidspunkt bli avslørt, kanskje på grunn av låtvalget. Men jeg og veldig mange tror at Einar er bak en av maskene, sier han til God morgen Norge.

Til nå har ikke Jan Thomas klart å gjette riktig person bak maskene ennå. Det håper han endrer seg i år, noe Einar tviler sterkt på.

– Det Jan har er en eller annen stemmedøvhet, for han kan ikke høre hvem stemmene tilhører. Men jeg kan høre det, og jeg vet hvem alle er bortsett fra to i år. Vil dere høre én, som jeg synes er litt pikant? Havfruen er Vår Staude.

Forklaringen

Årsaken til den skråsikre gjettingen er fordi han mener han hører det på stemmen hennes.

– Jeg har hørt henne synge to ganger. Blant annet Diamonds Are A Girls Best Friend.

– Jeg kjenner jeg blir helt varm her, jeg. Nei, altså, nå er det veldig mye spekulasjoner her, skyter en overrasket Vår Staude inn.

– Det begynner med stemmen, men så har jeg også gått gjennom hintene. Det er et norsk flagg der, som har med 17. mai-sendingene dine å gjøre, også er det dette albumet til Magnetic Fields - 69 Love Songs, som vi ser i bakgrunnen. 69 er 69 grader, hvor du røk ut i 79 grader nord, fortsetter Einar.

– Åja, jeg tenkte 69 hadde noe med en stilling å gjøre, spør Vår spøkefullt.

– Jeg utelukker ikke at det er hint som passer fint for deg.

– Min munn er lukket med syv seil – minst, sier programlederen mens hun forsvarer seg selv med at hun var på fjellet sist lørdag.

Se da God morgen Norge utfordret bestekompisene i en quiz om hverandre:

Har flere navn på lista

Ettersom Einar er sikker på at han vet hvem de fleste er, har han levert fasiten med de ulike identitetene i en konvolutt til podkast-produsenten til han og Jan Thomas.

Etter hver lørdag åpner Jan Thomas konvolutten og ser hva kompisen har gjettet.

– Jeg hadde Christian Ringnes. Også er jeg sikker på Atle Pettersen som Dragen, Vår som Havfruen – den er jeg mest sikker på.

– Bamsen kan være Ingeborg Walther, men den er jeg ikke så sikker på. Også Didrik Solli-Tangen som Snømonsteret, selvfølgelig. Nøkken, der står det for meg mellom Desta og Alexandra Joner, men jeg tror det er Alexandra, sier Einar.