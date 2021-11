Korona-pandemien har skapt store problemer bilbransjen. Fabrikker måtte stenge – og i starten stupte etterspørselen etter nye biler,

Nå er dette langt på vei historie. Bilsalget er tilbake til normalen i mange land.

Men bilprodusentene har i stedet fått et annet problem: Nemlig mangel på såkalte halvledere, populært også kalt chips. Halvledere er svært viktige for bilprodusententene de danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken.

Stoppe samlebåndene

Dette har skapt store problemer for logistikken hos mange. De har måttet redusere produksjonen av biler, halvferdige biler har hopet seg opp – og flere fabrikker har også stanset helt opp.

Sist ut her er Volkswagen som denne uken har måttet stoppe samlebåndene ved to av sine fabrikker, i Zwickau og Dresden. Dette rammer produksjonen av elektriske biler ved begge fabrikkene.

Korona-stengt, men her startet de opp igjen

VW ID.4 er blant bilene som produseres ved VWs fabrikk i Zwickau. Foto: NTB Scanpix

Skjermet elbilene

Blant modellene som er berørt finner vi VW ID.3 og ID.4. Audi Q4 e-tron og Q4 e-tron Sportback, dessuten Cupra Born.

Volkswagen har også tidligere måtte begrense eller stoppe produksjonen av nye biler på grunn av halvledermangel. Frem til nå har de i stor grad skjermet elbilene fra dette, og prioritert disse.

Men med stengingen av fabrikkene denne uken, blir det også bråstopp i elbilproduksjonen.

Noen får ikke bil før i 2023, andre leverer på dagen

VW ID. 4 er en stor suksess i Norge, dette er GTX-versjonen med 4x4, en bil det allerede er ventetid på.

Lang ventetid i Norge

Det blir anslått at dette til sammen omfatter rundt 5.000 biler, dermed også økt ventetid.

Volkswagen-konsernet har allerede betydelig ventetid på flere av sine elbiler i Norge. Dette gjelder blant andre VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Offisielt har ikke VW sagt i hvor stor grad produksjonsstoppen vil påvirke leveringstiden. Heller ikke om dette er å betrakte som en engangshendelse eller om det er sannsynligvis at produksjonen må stanses flere ganger.

Volvo måtte også stenge fabrikk, les mer her:

Video: Kjøpe brukt Tesla? Da er et et par ting du bør tenke på