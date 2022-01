Smakstest: Er dyrere kyllingfilet verdt pengene?

Flere kyllingprodusenter markedsfører at deres kyllinger får bedre fôr, bedre plass, er av bedre rase og vokser opp i vakre omgivelser. Dette skal påvirke smaken på kyllingen, og kan forsvare en høyere pris på markedet. TV 2 hjelper deg har valgt ut noen produsenter som på ulikt grunnlag hevder at deres produkt er bedre på smak.

Smakstestens utvalgte produsenter er Ytterøykylling, Stange, Lerstang og Coop sin økologiske Änglamark kylling. Med i testen har vi også med den kyllingen folk flest kanskje kjenner best, nemlig kyllingfilet fra Prior. Smaker panelet forskjell på standard kyllingfilet fra Prior og de som lover det lille ekstra?

Kokk Eirik Lillebø tilbereder alle kyllingfiletene i testen. I videoen øverst i saken får du hans beste steketips for en perfekt kyllingfilet.

Produsentene bruker ulike argumenter for at deres kylling er av bedre kvalitet:

Ytterøy : «På Ytterøy lever kyllingene et trygt og godt liv i fine og frodige omgivelser. Dette gjør de ekstra saftige og gode på smak.» Stange : «Spesialfor – det er ikke bare rasen og plassen som er viktig for å få et godt produkt. En av hemmelighetene til den gode smaken ligger også i foret.» Lerstang : «Lerstang kyllinger er av en rase som er definert som saktevoksende kylling, og det gir en helt unik smaksopplevelse.» Coop Änglamark : «Fuglane beveger seg raskt og er glad for å kome ut på beite. Kjøttet av desse fuglane har smak, farge og konsistens av beste kvalitet!»

Vanskelig å påvirke smaken på kylling

TV 2 hjelper deg har tatt turen til Fjørforsk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor det foregår forskning på slaktekylling. Forsker og professor Birger Svihus hevder det er vanskelig å påvirke smaken på kyllingen.

– Kylling er et veldig magert produkt, veldig sunt, men det gjør også at smaksstoffet fra krydder eller sånt man tilsetter foret, ikke er så lett å overføre til produktet vi spiser, for det er ofte fettet som tar med seg disse smaksstoffene inn i produktet, sier Svihus.

Bedre plass kan i større grad påvirke smaken, tror han.

– Det er ikke umulig å tenke seg at omgivelsene kan påvirke smaken på produktet hvis kyllingene får beveget seg mer. Det kan føre til mer struktur i muskelfiberne. Det er nok nødvendig med betydelige endringer i miljøet for at dette skal kunne skje.

Stor smaksforskjell

Vi vil finne ut om smaken er annerledes på spesialkyllingene, og har invitert tre godt kvalifiserte dommere til blindtest. Dommerne består av kokkene Jonathan Romano og Kjell Arne Johnsæter, og matinfluenser Emilie Nereng.

Panelet får først servert kylling fra Lerstang, etterfulgt av Stange. Begge falt i smak hos dommerne, og det er liten smaksforskjell mellom testens to første kandidater. Tredje kyllingfilet ut er Ytterøykylling, og her reagerer dommerne på smaken og utseende til fileten.

– Kjøttstrukturen ser helt annerledes ut og det er en leversmak som blir sittende igjen i munnen, kommenterer kokk Kjell Arne Johnsæter.

Meddommerne Nereng og Romano er enige, og Nereng slår fast at hun hadde valgt noe annet. Denne kyllingen havner på bunnen av lista.

Jokeren fra Prior er alle enige om at er en god kyllingfilet. Dommerne syns Prior var lik Ytterøykylling i konsistensen, men med en annen smak.

– Den er veldig ren og delikat i smaken. Du føler du spiser kjøtt, jeg likte denne, sier Jonathan Romano.

BLINDTEST: Emilie Nereng og Kjell Arne Johnsæter er enige om hvilken kylling som var best og dårligst i blindtest av fem produkter.

Soleklar vinner

Den eneste økologiske kyllingen, fra Änglamark, viser seg å bli soleklar vinner blant testens utvalgte produkter. Vinneren er også testens dyreste produkt, og har en kilopris på 399 kroner. Til sammenligning har Prior en kilopris på 174,75 hos Bunnpris. Testens vinner er altså dobbelt så dyr.

– Førsteinntrykket er at dette er kvalitet, sier Jonathan Romano om kyllingen fra Änglamark.

Meddommerne er enige. Kyllingen ser bra ut og skiller seg ut på smak.

Ytterligere kritikk for Ytterøykylling

I episoden «Et premium kyllingliv» hagler det med kritikk mot Ytterøykylling på flere punkter uavhengig av resultatet fra blindtesten hvor de også kommer dårligst ut.

– Det er selvfølgelig skuffende å få dårlige tilbakemeldinger på våre produkter. Tilbakemeldinger vi mottar fra andre kunder viser at mange andre syns at produktene våre smaker godt, svarer Ytterøykylling på resultatet i smakstesten.