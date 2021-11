Johanna (30) måtte skjule hvem hun var: – Det var alt fra hatmeldinger til kjærlighetsbrev i innboksen

Johanna Cederstrøm (30) brukte sine første lommepenger på å kjøpe PlayStation 2.

Helt siden hun var liten har gaming vært hennes store hobby. Men når hun spiller med ukjente, kvier hun seg for å vise at hun er kvinne.

– Nesten hver gang er det alt fra hatmeldinger til kjærlighetsbrev i innboksen, sier Cederstrøm til TV 2.

Mer enn tre av fire kvinnelige gamere (77 prosent) har opplevd å bli trakassert i gaming-miljøet på bakgrunn av kjønn. Det viser en undersøkelse gjort for elektronikkprodusenten Lenovo.

– Det sjokkerer meg ikke i det hele tatt. Jeg skulle nesten trodd at det er flere, sier Cederstrøm.

Skjulte identiteten

Da hun var yngre, så Cederstrøm seg nødt til å ta omfattende forholdsregler for å unngå alt fra hets til uønsket seksuell oppmerksomhet.

Om hun spilte online-baserte spill som krevde samarbeid med ukjente, brukte hun mannlig brukernavn, og hun unngikk helst å snakke. Hvis hun måtte snakke, brukte hun stemmefordreining.

– Jeg ventet med å snakke til jeg hadde bevist at jeg kunne spille, sier Cederstrøm.

Cederstrøm spiller for det meste kompetitive spill, og gjerne såkalte «battle royale»-spill. Hun forteller at hun opplever ulike former for trakassering, men alle er basert på at hun er kvinne.

– Det er en god blanding mellom at du ses på som et seksuelt objekt, og at det er så mange feil forutsetninger der ute om hvordan kvinnelige gamere er. Og så er det ferdighetsgreia om at kvinner er dårligere. Dette er jo virkelig en idrett hvor kvinner og menn har like forutsetninger.

ETTERLYSER BEVISSTGJØRING: Johanna Cederstrøm mener blant annet foresatte har et ansvar for å skape gode holdninger i miljøet. Foto: Privat

Cederstrøm tror mange jenter som spiller, opplever uønskede seksuelle meldinger.

– Det kommer et skille for mange jenter rundt 13-14-årsalderen, hvor det helt klart blir fokus på kroppen og at du er et seksuelt objekt, mener hun.

– Kan føle seg truet

Cederstrøm mener å ha sett et mønster i hvem som ofte kommer med hets og trakasserende kommentarer.

– Det er som oftest de yngre og litt usikre gutta som gjerne slenger med leppa og skaper dårlig miljø. Det er gjerne de gutta som føler de har mye å bevise, og som kanskje ikke er helt på topp i spillet, som kan føle seg truet av å møte på en jente i et spill, sier hun.

Hun er nå 30 år og forteller at hun opplever mindre trakassering fra de eldre gamerne. Nå spiller hun også som regel med folk hun kjenner, men hun forteller at den negative responsen hun møtte som yngre gikk hardt inn på henne.

– Som ung jente kunne det være tøft. Det tristeste eksemplet på det dårlige miljøet, er at jentene slutter å spille, og på grunn av det blir det en ond sirkel. Da begynner spillindustrien å fokusere enda mer på guttene, og jentene blir oversett som målgruppe.

Åpen for kvinnedivisjoner

Også i toppsjiktet i e-sport er det, ifølge Cederstrøm, relativt vanlig at kvinner later som at de er menn. Nå mener hun rammene rundt må på plass, både for å bedre miljøet for kvinnelige spillere på amatørnivå, og for å få flere jenter og kvinner inn i e-sport.

– Foreldre må involvere seg og ta ansvar, plattformene de unge spiller på må ta ansvar, og det samme må media og rollemodellene, sier hun.

Hun tror egne kvinnedivisjoner i e-sport kan være en god midlertidig løsning, fram til miljøet eventuelt bedrer seg.

– Det er viktigere for jenter å få holde på med lidenskapen sin enn at de må sloss rundt hver eneste sving.

Cederstrøm mener også at flere spillfellesskap for jenter og kvinner vil kunne bidra til å forbedre gaming-miljøet for deres del. Nå jobber hun både i e-sportklubben Apeks og i et softwareselskap med å spre gode verdier og holdninger i miljøet. Hun mener det er viktig at spillplattformene tar ansvar.

– Vi må spikre trygge og gode plasser for unge og voksne å spille, sier hun.

Tre av fire har blitt trakassert

En undersøkelse utført av statistikkbyrået Reach3, for elektronikkprodusenten Lenovo, viser at nesten halvparten (44 prosent) av gamere er kvinner.

Tre av fire (77 prosent) av disse kvinnene oppgir å ha opplevd trakassering på bakgrunn av kjønn. Det kan være blant annet stygge meldinger, uønsket seksuell oppmerksomhet, eller såkalt «mansplaining».

Undersøkelsen er basert på tall fra USA, Kina og Tyskland, men flere fagpersoner TV 2 har snakket med mener de samme tendensene også gjelder i Norge.

Har vi glemt MeToo?

Ser behov for jentefellesskap

Gaming-ansvarlig i Elkjøp Norge, Daniel Faldmo, mener i likhet med Cederstrøm at det er behov for egne gaming-fellesskap for jenter. Lenovo og Elkjøp har nylig lansert fellesskapet Girls' Legion.

– Det er også åpent for gutter og menn, men problematikken vi ønsker å angripe direkte er at veldig mange kvinner opplever trakassering og uønsket oppmerksomhet når de gamer, sier Faldmo til TV 2.

Gruppa vil ha en egen Discord-kanal hvor de som ønsker kan både snakke og spille sammen.

– Der kan de møte andre med de samme erfaringene, og få en trygg arena. Målet er at man skal kunne komme inn og finne venner og likesinnede der, og så håper vi på sikt at det kan bli bare et helt vanlig gaming-fellesskap.

– Helt uakseptabelt

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ser alvorlig på signalene fra kvinner i gaming-miljøet.

– Dette tar jeg på aller høyeste alvor. Det viser at miljøet og vi som samfunn har en stor jobb å gjøre, skriver Trettebergstuen i en e-post til TV 2.

INVITERER TIL MØTE: Kultur- og likestillingsministeren vil diskutere saken i møte med representanter for gaming-miljøet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi har nettopp invitert hele gamingmiljøet hit til et møte om en strategi på feltet, og det er klart dette er tall vi må diskutere sammen med dem – det er de som vet hvor skoen trykker, fortsetter hun.

– Hva synes du om at jentene må ta forholdsregler som falskt navn og stemmeforvridning for å holde på med hobbyen sin?

– Det er selvfølgelig helt uakseptabelt. Både jenter og gutter i gaming-miljøet og i samfunnet for øvrig skal være trygge for trakassering.