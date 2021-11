Gregor fra LEGO Masters fikk livet snudd på hodet da han flyttet til Norge

I 2008 flyttet LEGO Masters-deltakeren Grzegorz «Gregor» Górczyński (37) fra Polen til Norge for en jobb i oljeindustrien. I dag lever han drømmelivet i Norge.

Høstens LEGO Masters har skapt flere utrolige øyeblikk gjennom deltakernes talent for LEGO-bygging. I dagens episode er det en av deltakerne som deler en personlig historie fra barndommen.

Grzegorz Górczyński (37), som blir kalt Gregor, er født og oppvokst i Ustka i Polen og kom til Norge for en jobb i 2008. Etter å ha forelsket seg i både kulturen og naturen, valgte han å bosette seg her for godt, etter det tre måneder lange jobboppholdet.

Nå har han funnet sin plass – og lykken – i Etne på Vestlandet.

Hard oppvekst i Polen

I fredagens episode kommer det frem hvilke barndomsminner deltakerne i LEGO Masters har med LEGO, og programleder Erik Solbakken (36) viser frem et bilde av Gregor fra da han var liten. Bildet er av Gregor med hans første LEGO-sett som han fikk av tanten i 1988, da hun kom hjem til Polen etter å ha jobbet som sykepleier i Libya.

– Jeg må bare takke tanten min for at hun smittet meg med LEGO. Det er jeg veldig glad for i dag, forteller han i episoden.

Da TV 2 ringer Gregor for en prat, er det åpenbart at han er svært takknemlig for livet han lever i Norge i dag. Gregor ble nemlig født rett før det kommunistiske fallet i Polen i 1989.

Han forteller at på den tiden hadde amerikanske dollar mer verdi enn den polske valutaen zloty. Derfor var det visse butikker som kun tok den amerikanske valutaen – inkludert den eneste leketøysbutikken i byen.

– Det var vanskelig å vokse opp i Polen, for det var veldig enkle kår, forklarer 37-åringen om barndommen.

Så kom tanten hjem fra oppholdet i Libya med amerikanske dollar. Da fikk Gregor vite at han skulle få lov til å kjøpe det han ønsket fra den ene leketøysbutikken i byen, noe som var en spesiell opplevelse for den lille gutten.

– Jeg husker fortsatt hvordan det luktet inne i butikken. Det luktet som en blanding av kaffe og snop, eller himmelen, som jeg tenkte da. Jeg husker det fortsatt, forteller han.

Forelsket seg i Norge

Da han ble voksen fikk han jobb innenfor oljeindustrien i Polen. Denne bedriften fikk tilbud om å sende noen av sine ansatte til Norge for å jobbe for dem i tre måneder. Gregor var en av de heldige som fikk tilbudet.

– Jeg kom til Norge i 2008, til jobben som dreiebenk operatør. Jeg laget da forskjellige elementer til oljeindustrien. Jeg fikk kontrakt på tre måneder, og så reiste jeg hjem igjen til Polen, forteller han om sitt første opphold i Norge.

– Da jeg kom hjem bestemte jeg meg raskt for å flytte tilbake til Norge på heltid. Jeg pakket det jeg hadde, og flyttet. Jeg fikk jobb i Skånevik i Etne kommune.

Valget om å flytte var ifølge Gregor veldig enkelt.

– Det var fantastisk å være på jobb. Alle kollegene mine var så snille og gode. Det var mye bedre enn i Polen, hvor det var veldig vanskelige arbeidskår. I tillegg elsket jeg den norske naturen, både fjell og sjø, forteller han.

Takker konen

Etter noen år i Norge møtte han konen 2012. De to ble først venner, men begge forsto raskt at det var noe mer.

– Jeg husker godt vår første date. Vi gikk på fjelltur, og jeg hadde med en 60 kilo tung sekk med både mat, drikke og blomster, forteller han.

Etter kort tid flyttet de sammen, og i dag har de to barn på fem og tre år. Til våren kommer nummer tre.

– Jeg vil takke konen min for at hun er så tålmodig. Hun støtter meg i alt. Hun er den viktigste personen i livet mitt, sier han.

Han forteller at hun ikke er særlig glad i LEGO, men støtter han fullt ut med hobbyen. LEGO-bygging er derimot noe han driver mye med sammen med barna.

– Jeg er så heldig at ungene mine elsker LEGO. Det er veldig stas at vi kan bruke tiden sammen på den måten. Sønnen min elsker det, og det samme med min yngste datter, selv om hun fortsatt er litt ung, sier en tydelig stolt far.

Etter at han ble kjent med Are, som han deltar sammen med i LEGO Masters, har det også blitt mye kvalitetstid sammen med de to småbarnsfamiliene.

– Barna våre leker veldig fint sammen, så det er veldig hyggelig. Konene våre jobber også begge i barnehage, og har mye til felles. Så når vi er sammen så sniker vi oss ofte opp til LEGO-rommet, og damene koser seg med sitt, forteller han og ler.

Drømmen om LEGOLAND

Da vi spør Gregor om opplevelsen hans med LEGO Masters, kan han fortelle at det er en av de beste opplevelsen han har hatt i sitt liv.

– Det var livets eventyr å være med i LEGO Masters. Hver dag var som å være i himmelen. Både opplevelsen i seg selv, og alle jeg ble kjent med – jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg savner det hver dag, forteller han.

Videre i livet har han også en annen drøm – nemlig å reise til LEGOLAND med familien. Gregor kan fortelle at han aldri har vært der før, og hadde egentlig planlagt å reise før korona brøt ut.

– Nå er planen å reise i april neste år, med hele familien. Det kommer til å være en guttedrøm som går i oppfyllelse.



– Da må nok min kone ta bankkortene, slik at jeg ikke bruker opp alle penge, avslutter han og ler.

