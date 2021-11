Solbakken åpen for sluttspill i norsk fotball: – I Danmark har det vært en suksess

Tirsdag kveld brast Norges VM-drøm med tap mot Nederland i den siste kvalifiseringskampen i Rotterdam.

Onsdag var landslagssjef Ståle Solbakken tilbake på norsk jord igjen etter at landslaget for ellevte gang på rad måtte konstatere at et mesterskap ville gå uten dem.

– Jeg er generelt skuffet. Som jeg sa i går, vi har alle forutsetninger for å komme foran Tyrkia over ti kamper. Er det noe vi gjorde feil, så er det den første kampen i Malaga (mot Tyrkia). Der gjorde jeg en del misser både i inngangen og forandret for mye for hurtig. Det var et problem for oss i den kampen. Der gjorde vi noen feil som vi ikke er i nærheten av å gjøre i resten av kvaliken, sier en selvkritisk Solbakken til TV 2 på Gardermoen.

Åpen for sluttspill: – Man må tåle diskusjoner

Foruten VM-kvalifiseringen har diskusjonen om å innføre sluttspill i norsk seriespill vært et hett tema i norsk fotball den siste tiden. NTF, Norsk Toppfotball, har sagt at flere av klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen, er positive til en forslaget.

Så langt har ikke Solbakken villet kommentere saken, før onsdag. Landslagssjefen hadde stor suksess som trener for FC København i den danske Superligaen, som praktiserer sluttspill.

Flere norske klubber og supportere har også tydelig vist sin misnøye med idéen, men landslagssjefen er ikke nødvendigvis på samme bølgelengde.

– Dette er er jo noe som har blitt praktisert i mange land. Vi må jo spørre de landene som har praktisert det, som Belgia, Sveits, Østerrike, Danmark. I Danmark har det vært en beriktiget suksess, men det er færre lag der. Ingen land er like. Klubbene... Det må jo ikke være farlig å diskutere det, så må man få det på bordet da om dette er noe for norsk fotball eller ikke. Det er ikke farlig å diskutere det. Man må tåle å ta diskusjoner før man setter seg på hver sin barrikade.

Mener at Norge bør se til andre land

Solbakken tenker at Norge, og andre, har muligheter til å lære av andre land når det gjelder utvikling.

– Vil din anbefaling være sluttspill i Norge?

– Det kommer an på. Det er mange typer sluttspill, så kommer det an på hvordan man setter det sammen. Jeg er ikke avvisende, men det er ikke sånn at jeg skal stå her og si «halleluja, dette er den norske veien mot suksess.»

På spørsmål om man kan endre på seriesystemet for å forbedre kvaliteten på norsk fotball, svarer landslagssjefen:

– Ja, det er jo en mulighet og det er jo derfor man jobber med dette her og ser etter andre nasjoner og ser hvor det har fungert og om det er noen steder det ikke har fungert.

– Det er ikke en eksakt vitenskap



Lise Klaveness, elitefotballdirektør i Norges Forballforbund, understreker at dette er en diskusjon mellom klubbene i NTF.

– Det er utrolig viktig at toppklubbene snakker sammen om hvilke mål skal vi sette oss, hva er gapet for å disse målene og hva må vi gjøre for å nå disse målene? Jeg vet ikke svaret på det. Det er utrolig viktig at man ikke er redd for å ta den diskusjonen. Vi er nødt til å ta den. Det er vår oppgave å ta den, men hva utfallet av den blir, det må man ikke forskuttere, sier Klaveness til TV 2.

– Vår rolle i dette er å få innsikt i hvordan de gjør det i Europa, hva som funker og ikke funker. Det handler jo om marginer så det er jo ikke eksakt vitenskap, legger hun til.