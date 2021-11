Ruud-motstander trekker seg: – Dramatisk

Stefanos Tsitsipas, som etter planen skulle møte Casper Ruud klokken ni onsdag kveld, har trukket seg fra Nitto ATP-finalene.

TV 2 var onsdag i kontakt med flere kilder som bekrefter at grekeren trolig ville forlate ATP-finalene grunnet en skade i armen. Det har nå ATP bekreftet på sin Twitter-profil.

– Det er ganske dramatisk, men de er kjempeflinke til å omstille seg. Det blir ikke noe panikk i den gården, sier analysesjef i Team Ruud, Øivind Sørvald til TV 2.

Dermed er det sør-afrikanske Cameron Norrie som møter Ruud onsdag kveld klokken 14. TV 2 har sett selv at Norrie har benyttet treningsbanene her i Torino ettersom han var andre reserve etter Jannik Sinner, som allerede har kommet inn for Matteo Berrettini.

Skadeomfanget til grekeren har i flere dager vært usikkert og Tsitsipas har ikke ønsket å kommentere saken selv på pressekonferansene her i Torino.

– Dette kom litt overraskende. Vi hadde jobbet godt og var godt forberedt til kampen mot Tsitsipas. Nå må vi begynne på nytt. Nå skal vi finne tre nøkkel-kamper han har spilt i det siste og analysere de i tillegg til å få inn litt data, sier Sørvald som i tillegg til å være tilknyttet Team Ruud også er tennis-ekspert for Discovery.

Han forteller at Christian og Casper Ruud nå skal prate seg gjennom informasjonen og samtidig prate gjennom hvordan forrige kamp mot Norrie var. Den var i San Diego i år, og da vant Ruud hele 6-0 og 6-2.

– Casper hadde visualisert seg gjennom kampen mot Tsitsipas og nå begynner arbeidet med å gjøre det samme mot Norrie, forteller Sørvald.

Dette er faktisk bare fjerde gangen på 51 år siden oppstarten av turneringen i 1970 at to reserver har kommet inn. De forrige gangene det har skjedd, har aldri noen klart å ta seg videre til semifinale.

– Hvordan tror du det er å komme inn som reserve på så kort varsel på denne scenen?

– Han har trøkket på seg for å vise at han er god nok og at han kan skape underholdning her. Jeg tror det kan være litt vanskelig å komme inn på den måten. Men disse spillerne har spilt så lenge at de ikke lar seg vippe av pinnen av den grunn. Jeg tror han takler det fint, sier han.

TV 2 oppdaterer saken.