Nei, vi kan ikke løse alle problemer med åpne armer

Er det den nasjonale stoltheten med et ubevæpnet politi som symbol på et fredelig samfunn som skal legges til grunn?

Jeg leste med interesse innlegget fra Milan Aran, Oslo Unge Høyre, 16.november, hvor overskriften lød, «Vi løser problemene med åpne armer, ikke pistol».

Undertegnede er selv politiansatt og er vel det mange vil karakterisere som erfaren.

Jeg har i brorparten av mitt yrkesliv innen etaten jobbet operativ, dvs. som en av de som Aran indirekte eller direkte drar inn i debattinnlegget sitt.

Det er ikke lenger noe i denne debatten som overrasker meg, heller ikke innlegget til Aran. Det jeg imidlertid forventer, når noen mener seg aktuell i denne debatten, er at innleggene var basert på kunnskap og aktualitet.

Hovedbudskapet, slik jeg leser innlegget til Aran, er at kriminaliteten og voldsproblematikken i samfunnet skal løses ved forebyggende arbeid.

Samtidig dras debatten omkring permanent bevæpning av norsk politi inn.

Jeg synes ofte debattantene i det offentlige rom vedr. permanent bevæpning av politiet har problemer med å se, eller innse, de ulike aspektene i debatten.

Først og fremst, det forebyggende arbeidet er en av politiets primære hovedstrategier, og politidistriktenes prioriteringer skal gjøres om til konkrete tiltak innen det forebyggende arbeidet.

Utenforskap

Dette er et arbeid som har pågått en stund og som vil fortsette i år framover. Dette arbeidet foregår i stor grad tverretatlig.

Om det å spille organisert håndball, fotball eller basket er veien å gå er jeg usikker på, men som en del av et større bilde vil dette sikkert kunne bidra til at enkelte individer ikke havner utpå skråplanet.

Aran påstår en sannhet; «gjerningsmennene er et resultat av sin oppvekst». Til dette vil jeg si at det er en sannhet med modifikasjoner.

Det eksisterer dessverre mennesker som velger kriminalitet som yrke i 2021, uavhengig av oppvekst og utenforskap.

Det som for meg, med mange flere, fremstår som krystallklart, er at det er fare for angrep mot polititjenestemenn og kvinner, og at det stilles spørsmålstegn ved om politiets evne til å gripe hurtig inn i situasjoner hvor liv og helse er i fare er god nok.

Spørsmålet som jeg mener bør stilles i denne sammenheng er om det er riktig å frata politiet muligheten til å kunne forsvare seg mot angrep av de typene som vi nettopp har sett, både mot politi og de som politiet er satt til å beskytte?

Jeg savner en argumentasjon for at nettopp dette fortsatt er riktig og at samfunnsutviklingen ikke har endret seg over år, hva angår kriminalitet og trusselbilde?

Faktagrunnlagene

En rask statistisk gjennomgang vil bekrefte at samfunnsutviklingen har endret seg.

Videre etterlyser jeg faktagrunnlagene i påstandene som Aran fremsetter;

«Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv».

Videre så antyder Aran at det er en årsakssammenheng mellom permanent bevæpning av svensk politi og drapsrate Sverige – Norge.

Hva er sammenhengen mellom antall drap og det faktum at politiet bærer våpen eller ikke?

Den mer eller mindre oppbrukte argumentasjonen om våpenkappløpet mellom politi og kriminell går ut på at dersom politiet bærer våpen så vil også de kriminelle bevæpne seg.

Da vil jeg gjøre en ting klart for Aran, og andre som ikke jobber i miljøene; de kriminelle er og har alltid vært bevæpnet.

Våpenkappløp

Det som etter mitt syn ødelegger poenger om våpenkappløp, er det faktum at etter at det norske politiet begynte å bære våpen som en midlertidig ordning i forbindelse med tragiske hendelser, har jeg og mine kolleger ikke sett eller erfart at de kriminelle har trappet opp med å skaffe seg større og tyngre skyss, som et svar på politiets «opprustning».

Det er ganske snevert å historieløst å hevde at volden i Oslo er årsaken til at debatten om permanent bevæpning har blusset opp igjen.

Norges land er mer enn Oslo, Aran. Hadde du tatt deg tid å sjekket litt fakta rundt det faktiske antall bevæpninger norsk politi har i løpet av en dag, en uke, en måned, så kanskje du hadde blitt overrasket.

I de tilfeller hvor politiet har tid til å forberede seg ved å låse opp og ut sine våpen er det som regel ingen overskrifter, det er de tilfellene hvor politiet havner oppi situasjoner som krever akutt og rask respons, som en ser oftere og oftere, som er problemet

Det norske politiet er det politikorpset som har mest trening innen operative ferdigheter, herunder skytevåpen.

Proporsjonalitet får vi inn med morsmelken fra første dag vi trår dørstokken ved Politihøgskolen.

Hver dag får politistudentene høre at «en skyter ikke en spurv med kanon».

All maktanvendelse er i alle tilfeller siste utvei.

Hvilket verktøy?

Og innenfor dette igjen har vi en maktpyramide som starter med det mest lempelige middel opp til det mest alvorlige, som er skytevåpen.

I mellom disse har vi flere verktøy som jeg ikke skal gå i dybden på.

Poenget er at selv om verktøyet er tilgjengelig er det situasjonen som avgjør hvilket verktøy som anvendes.

Det er en del av vår jobb å foreta denne vurderingen, gjerne i løpet av noen sekunder.

For noen teoretikere er det viktigere med det symbolet som et ubevæpnet politi tilsynelatende gir, enn det at politiet kan beskytte seg selv og befolkningen når det trengs, ikke flere minutter senere, og da kanskje for sent.

Hvor er de virkelig gode argumentene for et ubevæpnet politi? Hvor er forskningen som sier at det er bedre enn alternativet?

Hvorfor skal Norge, som det eneste landet i verden, ha et ubevæpnet politi?

Er Norge så særegne og har vi så «ikke sammenlignbare forhold» med resten av verden?

Skal politiet være prisgitt den særegenheten når politiet står i livstruende situasjoner?

Er det den nasjonale stoltheten med et ubevæpnet politi som symbol på et fredelig samfunn som skal legges til grunn?

Og er det å ha de rette verktøyene tilgjengelig i jobben (les; pistol) synonymt med ufred?

Skal signal- og symboleffekten veie så tungt at publikums og politiets egen sikkerhet må vike?

Dessverre må vi nok på lik linje med verden for øvrig innse at vi må leve med ulike organisasjoner og individer som ønsker å påføre andre tap, smerte og usikkerhet.

Ønsker vi å sette samfunnets eneste maktapparat i fredstid i stand til å beskytte de de er ansatt for å beskytte, og samtidig gi dem mulighet til å beskytte seg selv?

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no