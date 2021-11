Herman Flesvig vokste opp i skogen med utedo: – Levde i en slags fantasiverden

SKAVLAN (TV 2): Den populære komikeren forteller hvorfor moren ønsket at han skulle vokse opp med svensk statsborgerskap.

Komiker Herman Flesvig (29) gjør i disse dager enorm suksess med den andre – og siste – sesongen av NRK-serien «Førstegangstjenesten», hvor han spiller en rekke karakterer som avtjener verneplikten.

I virkeligheten fikk Flesvig aldri tjene i militæret siden han har diagnosen ADHD, men i lørdagens Skavlan forteller han om oppveksten, som i visse trekk kan minne om både «Førstegangstjenesten» og hans tidligere serie med Robert Stoltenberg, «Hytteliv».

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 eller på TV 2 Play.

Vokste opp som svensk statsborger med utedo

Flesvigs første leveår ble nemlig tilbrakt i en hytte i skogen. Hytta – som også rommet hans foreldre og storesøsteren Ylva – var ikke av den moderne sorten.

– Vi bodde ute i skogen, så jeg vokste opp med utedo, sier Flesvig og viser frem et fotografi fra da familien nettopp hadde flyttet til Siggerud i Viken kommune, hvor han for første gang bodde i et hus med innendørs toalett.

HERMAN FLESVIG: «Dette bildet er første gang vi hadde do innendørs. Du ser hvor stas jeg syntes det var!» Foto: Privat

– Dette bildet er første gang vi hadde do innendørs. Du ser hvor stas jeg syntes det var! Jeg kunne sitte lenge på det toalettet, fordi det var varmt der.

Flesvig forteller videre i programmet at hans svenske mor, som opprinnelig er fra Tsjekkia, insisterte på at både han og søsteren skulle ha svensk statsborgerskap, så han var faktisk svensk statsborger i starten av livet.

– Min mor sa at fordelen med svensk statsborgerskap, er at jeg kan jobbe i hele Europa. Og det er eneste grunnen, sier han og smiler.

– En fantasiverden

Flesvig vokste opp i naturskjønne omgivelser på Siggerud. Ulempen var at han bodde langt unna sine jevngamle kompiser, men han fikk tiden til å gå ved å leke mye i skogen, fiske og generelt trives i eget selskap.

– Jeg levde i en slags fantasiverden som barn, så jeg kjedet meg aldri. Jeg hadde noen kompiser, men alle bodde et stykke unna. Jeg måtte underholde meg selv veldig ofte, og kunne leke med pinner i mange timer – og det gjør jeg ennå, sier Flesvig som i dag bor i Oslo.

– Feil fyr i feil bransje

I løpet av noen få år har Flesvig sust frem til å bli en av Norges mest populære komikere.

For bare fem år siden startet han karrieren ved å parodiere kjendiser på Instagram, og siden har det gått slag i slag med diverse TV-roller og den populære podkasten «Friminutt». Tidligere i høst vant han den prestisjetunge Wenche Foss’ ærespris.

Selv har han et nøkternt forhold til all suksessen.

– Jeg føler på en måte at «den personen» som gjør det så bra, og meg, er to veldig forskjellige personer. Fordi jeg er en mer usikker og redd person, men utad fremstår jeg som «wow, yeah, jeg fikser alt!». Det er derfor det er deilig å kunne spille andre karakterer, for da kan jeg leve gjennom dem og gi faen.

På tross av det store gjennombruddet i underholdningsbransjen, er han usikker på om han faktisk hører hjemme der.

– Jeg føler at jeg er feil fyr i feil bransje, fordi jeg er ikke tøff nok til å være komiker. Jeg er kjemperedd for å si noe som andre føler seg truffet av eller blir lei seg av. Det er det verste som finnes, sier Herman Flesvig i Skavlan.

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 eller på TV 2 Play.