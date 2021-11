Hundretusenvis av husdyr kan drukne

Canada er rammet av et uvær som beskrives som det verste på et århundre.

Store områder i den vestlige regionen British Colombia i Canada er lagt under vann etter flere dager med kraftig regnvær. Ifølge canadiske myndigheter falt det 250 millimeter nedbør mandag i og rundt Vancouver ­­– like mye som regionen normalt får på én måned.

De store vannmengdene har forårsaket alvorlige ødeleggelser. En kvinne har mistet livet og redningsarbeidere opplyser at minst to er savnet. Flere tusen er evakuert.

Canadiske myndigheter opplyser onsdag at de sender soldater til de flomrammede områdene i landet for å hjelpe til med å evakuere og beskytte folk fra flom og jordskred.

EVAKUERT: Flere tusen er evakuert på grunn av det voldsomme regnværet. Foto: Jonathan Hayward/Scanpix

Et vitne fortalte til CBC News at det oppsto panikk da et jordskred raste ned over flere biler som sto fast på veien.

– Menneskene foran begynte å skrike og løpe. Blikket i øynene deres. Det var som en tsunami. Det er det skumleste jeg noensinne har sett.

Oversvømmelser i byen Merritt førte blant annet til skader på byens kloakkrenseanlegg, og to bruer ble tatt av vannmassene.

Store ødeleggelser

Transportministeren i British Colombia, Rob Fleming, beskrev ifølge CBC News uværet som det verste på hundre år. Motorveier, broer og jernbaneskinner er ødelagte, og redningsmannskap sliter med å nå frem.

Rundt 300 mennesker måtte hentes ut med militærets helikoptre, etter at et jordskred blokkerte veien.

I byen Agassiz nærmere kysten satt 275 mennesker fast i biler mellom to jordskred natt til mandag. Myndighetene satte blant annet inn helikoptre for å løfte opp bilister som satt innesperret.

Oversvømmelsene har også kuttet togforbindelser til Canadas størst havn. Det betyr at flere skip vil stå fast i havnen, uten mulighet til å laste av containerne med matvarer, drivstoff og annet gods.

LANDBRUK: Det flomrammede området er svært viktig for produksjonen av egg og melk i British Colombia. Foto: Jonathan Hayward/Scanpix

– Ingenting er verdt livet ditt

I byen Abbotsford forbereder de seg på katastrofale konsekvenser. Her står titusenvis av kyr og flere hundretusen høns i fare for å drukne.

Dette dalområdet står for halvparten av produksjonen av egg og melk i British Colombia. Flere hundre bønder har trosset råd om evakuering, og valgt å bli igjen sammen med husdyrene sine.

Tirsdag vokste frykten for at en sentral pumpestasjon, som holder elven Fraser ute av dalen, skulle kollapse. Hvis pumpestasjonen svikter, vil det føre til at vannstanden stiger med tre meter.

– Du må evakuere umiddelbart. Ingenting er verdt livet ditt. I morgen kan det være for sent, sa ordføreren Henry Braun.

I løpet av natten har mer enn 180 innbyggere i Abbotsford blitt reddet ut med helikopter.