Anders Fannemel byr på seg selv.

– Jeg bare tar av meg buksa, er det greit? ler han.

TV 2 har bedt han om å vise arrene etter de mange kneoperasjonene han har vært gjennom de siste to årene.

– Her er ett arr, sier han og peker.

– Og der er det to til på andre sida. Pluss en del hull her og der. Ikke så mye å vise fram egentlig, humrer han.

FULL AV ARR: Skihopper Anders Fannemel trakk gladelig ned buksa for å vise fram sitt opererte venstre kne til TV 2. Foto: Marte Christensen / TV 2

Mot alle odds

Men faktum er at det er i mot alle odds at Fannemel er tilbake i hoppbakken. Da korsbåndet røk i oppkjøringa til 2019-sesongen, så han for seg en sesong på sidelinja. Men i fjor høst måtte han inn og operere kneet på nytt for en annen båndskade. Dermed gikk den andre strake sesongen i vasken.

I fjor høst sleit han faktisk med å gå normalt. Skihopping virket utenkelig.

– Det var så ille at jeg nesten ikke kom meg ned trappa. Det var et steg ned, så et ventesteg, før man tok ett til. Da så det mørkt ut, sier han.

I vinter prøvde han seg så vidt på et par hopp.

– Det var mest for å se om jeg kunne hoppe igjen. Og da det gikk fint har målet hele tiden vært å komme tilbake på gammelt nivå, forteller han.

Under hopplandslagets kick off denne uka ble han spurt om kneet fra scenen.

– Så lenge jeg kan bøyde det, og strekke det ut, så er det greit, sa han til latter fra lagkamerater og journalister i salen.

Overfor TV 2 utdtyper han.

– I skihopping er det det som trengs. Der er bevegelsen bare «rett fram». Fotball er mye farligere. Der blir det vridninger. Så det hadde ikke gått.

– Det høres rart ut at fotball er farligere enn skihopping?

– Ja, he, he, men det er det for kneet mitt. Det skal tåle skihopping. Det er jeg trygg på.

Bein mot bein

Men helt smertefritt er det ikke. Det fikk Fannemel erfare under sommerens B-verdenscup i Midtstubakken.

Der fikk han god treff i et av hoppene, og fikk en voldsom høyde. Det kjente han da han skulle lande.

– Det var vondt. Da føltes det som det var bein som slo mot bein i kneet. Jeg mangler litt brusk som kan ta for støtet. Så etter det har jeg jobbet mye med «landingsfasen» i svevet, forteller han.

Likevel er han spent på hva som møter han når underlaget blir kunstsnø og isete unnarenn i verdenscupen. Uansett risiko, så er Fannemel aller mest glad for å være tilbake i hoppbakken.

– Jeg fant ut etter tre dager at det var veldig kjedelig å sitte hjemme å se hopprenn på TV, sier han om den første tiden etter skaden.

HADDE VERDENS LENGSTE SKIHOPP: Anders Fannemel hoppet 251,5 meter i 2015, og satte ny verdensrekord i Vikersundbakken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Nå har det blitt over 700 dager uten skirenn på det høyeste nivået.

– Du har hatt verdensrekorden med 250 meter, og vunnet verdenscuprenn. Kan du komme tilbake på det nivået?

– Ja, det er det som er målet. Hvis ikke jeg trodde på det hadde jeg ikke lagt ned den jobben jeg har gjort, sier han.

– 1000 timer

For det har vært en tålmodighetsprøve å komme seg tilbake i det gode selskapet.

– Det er litt vanskelig å telle antall timer med trening når man er skihopper. Selv om man er fire timer i bakken under en hoppøkt, så er den effektive treninga bare på noen sekunder, ler han.

– Men jeg tror jeg over 1000 timer med styrketrening de siste årene. Så det er jo litt, sier han.

Verdenscupen starter til helgen i russiske Nizjnij Tagil. Det er en bakke Fannemel har mange gode minner fra, og stått på pallen flere ganger.

SISTE SEIER: Rett før jul i 2017 vant Anders Fannemel sin foreløpig siste seier i verdenscupen i sveitsiske Engelberg Foto: Alexandra Wey

– Det har vært en bra bakke for meg. Jeg har vel stort sett vært topp ti de gangene jeg har hoppet der, sier Anders Fannemel.