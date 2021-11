Historisk mesterskap i Norge

I januar skrives det idrettshistorie når verdens første VM i snøsport for parautøvere skal arrangeres på Lillehammer og Hafjell. Mesterskapet blir det første vinter-VM for funksjonshemmede utøvere der fire grener samles.

Tidligere har det vært to forskjellige mesterskap - ett for nordiske grener, og ett for alpint og snowboard. Dette blir det første mesterskapet der alle øvelsene samles under ett.

– Det er veldig få forunt å få oppleve et VM på hjemmebane, så dette er stort for oss, sier landslagstrener Bjørn Kristiansen på pressekonferansen fra Helsesportsenteret på Beitostølen.

Utøverne gleder seg stort

Mesterskapet skulle egentlig funnet sted i starten av 2021, men ble forskjøvet med ett år som følge av koronapandemien. Nå har arrangørene fått klarsignal, og hvis alt gå etter planen skal mesterskapet arrangeres fra 12.-23. januar 2022.

MEDALJEKANDIDAT: Vilde Nilsen er en av de heteste medaljekandidatene til Para-VM i januar. Foto: Ernst A. Lerseveen

– Jeg gleder meg veldig mye. Det var jo en liten skuffelse i fjor da det ble flyttet, men jeg tror at arrangementet nå kommer til å bli mye større enn det var planlagt i fjor, sier langrennsløper og skiskytter Vilde Nilsen til TV 2.

Langrennsgrenene og skiskytingen vil finne sted på Lillehammer, mens alpint og snowboard skal kjøres i Hafjell.

Også langrennsløper Indira Liseth gleder seg til mesterskapet går av stabelen:

SPENT: Indira Liseth gleder seg til verdensmesterskapet på Lillehammer. Foto: Ernst A. Lersveen

– Jeg har aldri fått vært med på noe sånt før, så jeg gleder meg. Det blir veldig lærerikt og gir meg en boost videre, forteller hun.

Verdensmesterskapet inkluderer 600 utøvere fra 47 nasjoner, og blir med det største mesterskapet i sitt slag i Norge siden Paralympics på Lillehammer i 1994.

Håper mesterskapet er med på å skape forbilder

Sist para-VM i nordiske grener ble arrangert var i Prince George i 2019. Da stakk Norge av med 4 gull og 3 bronsemedaljer.

Para-VM i alpint og snowboard var også sist i 2019, men ble arrangert i Selle Nevea i Italia og Kranjska Gora i Slovenia. Her tok Norge to sølvmedaljer, og to bronsemedaljer.

Nå håper prosjektsjef Ola Keul at mesterskapet kan være med å skape forbilder for unge utøvere:

– Vi har en ambisjon om å skape nye helter og forbilder, og det har ikke alltid vært slik at parautøvere har fått den oppmerksomheten. Nå håper vi at vi kan nå det målet, sier Keul.