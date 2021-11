– Setter folks helse på spill

Fem personer er pågrepet i Romania, mistenkt for å ha solgt falske vaksinepass. Flesteparten av dem som har kjøpt dem, er rumenere som jobber i andre land.

Rumenske myndigheter mener de har avslørt et omfattende nettverk som har laget og solgt falske dokumenter på at folk er vaksinerte, ifølge den rumenske TV-kanalen TVR.

Blant de arresterte er en sykepleier og to personer som jobbet i registreringen ved et vaksinesenter i Petea, som ligger ved Romanias nordlige grense.

VED GRENSEN: Vaksinesenteret ligger like ved grensen. Foto: TVR

Falske pass i omløp

Tusenvis av falske vaksinepass skal ha blitt utstedt i Petea de siste månedene.

Senteret har tilbudt drop-in-vaksinering med Johnson & Johnson-vaksinen til rumenere som jobbet utenlands. Men for 250 til 300 euro, har man også kunnet få dokumenter på å ha tatt vaksinen – uten å ha gjort det.

– Det er skammelig at medisinsk personell har vært delaktig i slik kriminell virksomhet, sier Valeriu Gheorghita, som koordinerer den nasjonale vaksineringskampanjen.

Bekymret

Avsløringen har gjort henne bekymret.

– Man kan ikke sette folks helse på spill på denne måten. Og det i en sak som i stor grad kan påvirke andre lands tillit til Romania, sier Gheorghita.

Myndighetene har funnet tusenvis av euro og store mengder med ikke utfylte vaksinepass hos de mistenkte i saken.

Romania har lav vaksinasjonsgrad i befolkningen. Bare 34,2 prosent var fullvaksinerte, viser tall fra 12. november.

Samme dag meldte et av de største sykehusene i landet at likhuset deres var fullt og at operasjoner måtte utsettes på grunn av økningen av covid 19-pasienter, ifølge nyhetsbyrået AP.