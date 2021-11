Vi er inne i en årstid der det ofte kan være nattefrost, dermed også glatte veier særlig morgen og kveld. Snøen kan også komme brått på. Det skaper utfordringer for mange bileiere – og potensielt farlige situasjoner.

Hele 80 prosent sier at de har vært redde i bil på glatt føre. Tallene kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Og frykten er langt fra ubegrunnet.

– Vanskelige vær- og føreforhold antas å ha vært en medvirkende faktor i én av fire dødsulykker på norske veier i 2020, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Farten dreper

Det er en økning fra årene før, viser tall fra Statens Vegvesen.

– Å kjenne litt på frykten kan være sunt, innimellom. Det gjør at du er mer skjerpet og på vakt. Men samtidig må målet være at alle tilpasser fart og kjøreadferd såpass godt at ingen trenger å være redde i trafikken. Hverken sjåfører eller passasjerer, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

– Fart var en sannsynlig medvirkende faktor i 31 dødsulykker i 2020. Det er 35 prosent og tallet er tilnærmet likt som i 2019. Skal vi få ned de alvorligste ulykkene er det viktig at folk holder fartsgrensene. Det er dessverre for mange som tar for lett på det å kjøre for fort, sier konstituert sjef for Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen.

Glatte veier er krevende for alle sjåfører, her er erfaring viktig. Foto: NTB Scanpix

De yngste er mest redd

Statistikk fra UP viser at menn oftest råkjører og tar sjanser.

– Det er flest menn som bøtelegges for hastighetsovertredelse. For alle fartssakene i 2020 utgjorde menn 72 prosent, sier Skjelbred Larsen.

Det er flest i alderen 18-29 år som har kjent på frykten i bil. Undersøkelsen viser at kvinner er klart mer redde bak rattet og i passasjersetet, enn menn.

– Den unge gruppen har minst kjøreerfaring, så det kan være en forklaring. Vi ser også at det er de over 60 som er minst redde bak rattet. Tre av ti menn sier de aldri vært redde, mens for kvinner er det bare én av ti som oppgir dette, sier Ytre-Hauge.

Gode råd for kjøring på glatt føre Sørg for at du har gode og riktige dekk

Skrap rutene helt fri for is før du kjører, slik at du har god sikt

Hold god nok avstand til bilen foran deg

Sjekk føret og avpass farten

Ro ned og ikke stress – det viktigste er å komme trygt fram

Når du kjører bil skal du ikke holde på med andre ting, som for eksempel mobilen

