Kraftig smitteøkning – dette sier helsebyråden om julebordsesongen

Det siste døgnet er det registrert 139 nye koronatilfeller i Bergen. Også i Tromsø, Oslo, Trondheim og en rekke andre steder stiger smitten.

Samtidig er det registrert rekordmange 2552 nasjonale smittetilfeller på et døgn, og ifølge FHI sin ukesrapport er det rekordmange utbrudd på sykehus og sykehjem.

Nå er julebordsesongen bare dager unna, og i desember går man inn i en høytid der mange samles på både restauranter, utesteder og i de tusen hjem.

Onsdag meldte Bergen kommune at de er i dialog med Folkehelseinstituttet om nye tiltak, og nå er spørsmålet hvilke tiltak det blir.

– Jeg har bedt om en anbefaling fra smittevernoverlegen, og vi kommer til å diskutere dette med FHI og deretter komme med en anbefaling til byrådet. Det er for tidlig å si hvilke tiltak dette blir, sier helsebyråd Beate Husa.

VURDERINGER: Helsebyråd Beate Husa sier det sitter langt inne å vurdere koronapass i Bergen, men hvis det blir en eksplosiv smitteøkning kan man komme i en situasjon der man må velge det minste av to onder. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Slik vurderes det

Det er også knyttet stor spenning til om næringslivet og utelivet får gjennomføre julebordsesongen som normalt.

Mange aktører er helt avhengige av å få en god julesesong for å få endene til å møtes.

– Jobben blir å finne balansen mellom tiltak som er effektive, og tiltak som ikke gir for stor byrde for innbyggerne. Ikke minst er vi opptatt av å finne tiltak som ikke går sterkt utover økonomien til næringslivet, sier helsebyråd Beate Husa.

– Hva vil du si til de som lurer på om man kan gjennomføre julebordsesongen og sammenkomstene?

– Det er veldig vanskelig å spå såpass langt inn i fremtiden, men hvis vi får til god etterlevelse nå, så vil det være viktig med tanke på å få dempet smittespredningen. Det vil kunne ha stor betydning for julefeiringen, sier Husa.

SMITTE: Det er kraftig smitteøkning i hele landet, og i Bergen er det nå stor spenning knyttet til hvilke tiltak som kan bli innført. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Vurderer økonomiske konsekvenser

Smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune vil ikke si konkret hvilke tiltak de vurderer, men opplyser at de kommer til å velge fra en tiltaksliste som FHI har bidratt med.

– Det er veldig langt fremme i vurderingen at det er utrolig viktig å opprettholde et mest mulig normalt samfunn for næringslivet. Det ligger også i de sentrale føringene fra Helsedirektoratet at man må tenke på de økonomiske konsekvensene ved eventuelle tiltak, og at tiltakene er forholdsmessig ut fra en totalvurdering, sier Voltersvik.

Vil redde julen

Kommunen sitt mål er å kunne dempe smitteøkningen så raskt som mulig, slik at man kanskje kan få en tilnærmet normal jul i år.

– Det har vært mange kjipe høytider de siste par årene, og derfor ønsker vi målrettede og effektive tiltak som ikke er for inngripende. Samfunnet må kunne gå rundt, sier hun.

Smittevernoverlegen er klokkeklar på at de som sitter på gjerdet og har tenkt at de vil vaksinere seg, må gjøre dette nå. Det gjelder også de som kun har fått én dose.

KORONAPASS: I flere land er det nå innført krav om koronapass for å få lov til å gjøre dagligdagse ting. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Koronapass?

I flere land - blant annet Østerrike - er det nå slik at alle uvaksinerte opplever store begrensninger i sin hverdag.

Der må man vise grønt koronapass for å få lov til å gjøre dagligdagse ting, som å gå på butikken eller julemarked.

Helsebyråden Husa er ikke tilhenger av det, og håper at dette ikke blir nødvendig å innføre i Norge.

– Hvis koronapass noen gang skal vurderes i Bergen, så er det veldig viktig å gjøre vurderinger og se hvor begrenset det kan være, samtidig som det blir effektivt og ikke går utover friheten til folk på en inngripende måte, sier Husa.

– Håper vi slipper

Hun mener det er problematisk å innføre et pass som avslører helseopplysninger, og at det bør være nok med en negativ korona-test.

– Når kan det bli en avgjørelse på dette?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Hvis vi får en eksplosiv smitteøkning i Bergen så er vi nødt til å se på de verktøyene regjeringen har gitt oss. Koronapass kan bli aktuelt, men jeg håper vi slipper å komme dit.