Vraket fra landslaget - skifter ut sin egen suksessoppskrift

Didrik Tønseth hadde sin svært spesielle måte å forberede seg til viktige løp og renn: To dager før konkurransen var det fire timers løpetur - uten frokost, kun ett glass vann. Han løp seg helt næringstom. Så var det mat med lite raske karbohydrater (som loff, pasta, ris og brus). Renndagen besto kostholdet av f.eks polarbrød med sjokoladepålegg. For å få et energi-løft.

- Dette har jeg nå sluttet med. Så det blir en stor forskjell. Jeg forbereder meg nå til løp som alle andre, sier Didrik Tønseth.

Nå er trønderen godt forberedt til en tøff helg på Beitostølen.

Må vinne på Beitostølen

- Ja, jeg bør helst vinne på Beitostølen for å komme til verdenscupåpningen i Ruka. Iallfall må jeg slå de riktige folkene, de andre som ikke er tatt ut, men sikkert også resten, sier Didrik Tønseth.

15 kilometer klassisk i OL er hans hovedmål for sesongen. Han vet at veien dit går via verdenscupstart i Ruka.

- Det er to løp i 15 kilometer i klassisk før jul, her på Beitostølen og i Ruka. Og jeg tror OL-laget er "satt" etter løpet i Finland.

- Fryktelig sakte

30- åringen ble vraket fra landslaget etter en sesong med mye motgang.

- Det gikk fryktelig sakte i fjor, så sakte at jeg ga meg etter NM på hjemmebane i Granåsen i januar. Det som skulle være et av høydepunktene. Så tok jeg meg fri og begynte å trene igjen i mars.

Nå er "nye" Didrik tilbake. Kampklar og rapportert i god form. Han har hospitert på flere landslagssamlinger hvor han har imponert.

- Jeg har trent bra. Og jeg har trent ganske mye.

- Men, var ikke såkalt overtrening noe av grunnen til motgangen?

- Årsaken er nok sammensatt, hvis du er skadefri og ikke syk så tåler du også ganske mye trening. Det gjelder å finne den rette balansen og det mener jeg å ha klart nå.

Northug: - Didrik leverer

Som løper utenfor landslaget er Tønseth i en presset situasjon. Han må gå fort, fryktelig fort, på Beitostølen. Det tror TV 2 s langrennsekspert Petter Northug at han kommer til å gjøre. - Didrik "leverer varene"!

Didrik Tønseth er spent før sesongåpningen på Beitostølen, her sammen med TV2s langrennsekspert, Petter Northug Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

- Han har en tøff oppgave foran seg, selv uten Johannes Høsflot Klæbo her, så er det mange som kommer til å gå fort. Men, Didrik er rutinert, han har toppet formen til denne helgen, han trives i terrenget på Beitostølen og vunnet flere ganger her. Jeg tror kampen om den siste plassen på verdenscuplaget kommer til å stå mellom Mikael Gunnulfsen, som vant her i fjor, og Didrik Tønseth. Og jeg tror Tønseth kommer til Ruka, poengterer Northug.

Sesongen avgjøres på en halvtime.

- Som trønder kan vel ikke Petter si noe annet!. Men, han har rett i at jeg har en god statistikk her på Beitostølen. Og ifølge værmeldingen skal det bli litt blandet vær her på lørdag, jeg håper det slår til, for jeg har god erfaring med slikt føre.

- Du har cirka en halvtime på deg på lørdag som kanskje avgjør om du kommer til OL eller ikke, kjenner du på presset?

- Det er klart, jeg vet at jeg må gå fort, men gleder jeg meg til å gå skirenn igjen, det er lenge siden sist!