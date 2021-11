Ap har fortsatt tillit til stortingspresidenten: – En krevende sak

– Det er en krevende sak, sier Aps Rigmor Aasrud til NTB.

– Hun har vært i god tro og ment at hun har gjort ting riktig. Så viser det seg, for henne som for mange andre, at det har vært uklart hvordan regelverket har vært å forstå, fortsetter hun.

Aasrud bekrefter overfor NTB at Arbeiderpartiet fortsatt har tillit til Hansen som stortingspresident.

– Ja, det har vi. Men det er en situasjon der det er viktig at vi får klargjort reglene.

Tirsdag avslørte Adressavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen har fått pendlerbolig av Stortinget selv om hun bodde på Ski, men oppga adresse i Trondheim.

Hansen sier hun har misforstått pendlerreglene.

Aasrud sier Hansen orienterte henne onsdag kveld, før Adresseavisen publiserte sin artikkel. De to snakket også sammen torsdag.

– Sånne saker er ikke bra på for oss på Stortinget. Jeg skjønner at folk stiller spørsmål ved det, sier Aasrud.

Jussprofessor Mads Andenæs er klar på at dette er lovbrudd.

– Stortinget og statsministerens kontor har plikt til å sørge for at slike forhold oppgis, og det har de ikke gjort.

Han mener det er viktig at det ryddes opp og at det blir en slutt på ukulturen ved pendlerboliger i Stortinget.

