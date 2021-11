Fortsetter presset mot Qatar: – Må være opp til oss å sørge for at arbeidet vårt blir synlig

18. mai ble det offentliggjort at tolv av 14 medlemmer i Qatar-utvalget ikke anbefalte boikott av VM i 2022.

Flertallet i utvalget mente dialog var riktig fremgangsmåte.

20. juni ble det bestemt at Norges Fotballforbund skal jobbe med 26 tiltak, som skal forbedre menneskerettighetssituasjonen i Qatar.

Dette er tiltakene:

1. Umiddelbart reagere overfor FIFA når NFF blir kjent med nye alvorlige hendelser i Qatar, for å be dem bruke FIFAs påvirkningskraft mot Supreme Committee og myndighetene i Qatar for å oppnå raskest mulig endring.

2. Be FIFA arbeide opp mot myndighetene i Qatar for å opprette styrkede inspeksjonsmekanismer for raskt å oppdage og stoppe misbruk av arbeidstakere.

3. Arbeide for at FIFA stiller krav til myndighetene i Qatar om at migrantarbeidernes rettssikkerhet forbedres gjennom mekanismer som sikrer at arbeidsgivere som utnytter arbeidstakerne blir holdt til ansvar.

4. Utfordre FIFA til ytterligere tiltak for å sikre respekt for arbeidernes rett til å organisere seg i foreninger.

5. Støtte oppstarten av et ressurssenter for migrantarbeidere som er under etablering, ved å gå inn med startkapital, og sterkt oppfordre FIFA til å gjøre det samme.

6. Kreve at FIFA tar en aktiv rolle for å bidra til at arbeidere som har vært engasjert i bygging av stadion og infrastruktur tilknyttet VM i Qatar får det de har krav på. Dette innebærer blant annet at FIFA må holdes informert av Supreme Committee om mislighold, og følge opp Supreme Committees arbeid med de berørte arbeiderne.

7. Be FIFA kreve en garanti fra myndighetene i Qatar om at fri presse må ha adgang til landet og fasilitetene før under og etter mesterskapet. Dette innebærer enkel tilgang til visum for alle journalister som ønsker det. Pressens rolle er særlig viktig for å kvalitetssikre informasjon som gis og oppfølging av forholdene i landet.

8. Kreve at myndighetene i Qatar iverksetter tilstrekkelige tiltak for at LHBTQ+ personer skal føle seg velkomne og trygge som deltakere eller gjester i VM.

9. Sette krav til FIFA om at en permanent, uavhengig menneskerettighetskomite blir en sentral del av FIFA strukturen. Medlemmer av komiteen skal være nominert av internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner og andre relevante og uavhengige aktører som FN, fagforeninger, akademia, sivilsamfunn og næringsliv.

10. Arbeide aktivt for at FIFA får på plass et system som sikrer åpenhet og uavhengighet ved nominasjoner til uavhengige organer i FIFA.

11. Sette krav til at FIFA forplikter seg til å følge prosedyren og tildelingskriteriene de besluttet i 2016 i alle fremtidige mesterskap i FIFAs regi.

12. Ta initiativ overfor UEFA for å sikre at deres tildelingskriterier og prosedyrer har samme minimumskrav som FIFA.

13. Få en forpliktende bekreftelse fra FIFA at de i alle kommende mesterskap kommer til å lage detaljerte strategier for selve gjennomføringen av mesterskapet. Mens tildelingskrav og policy er gjort permanent i FIFA, gjelder rammene for selve gjennomføringen kun for mesterskapet i Qatar.

14. Arbeide for at fremtidige tildelinger trekkes tilbake dersom arrangørlandet ikke har møtt FIFAs konkrete krav om endring innen en gitt tidsramme.

15. Stille krav om at det er en forutsetning at alle mesterskap gir fri presse adgang til landet og fasilitetene før, under og etter mesterskapet. Dette må også inkludere klubb-VM som allerede er tildelt.

16. Stille krav til FIFA om kvartalsvise rapporteringer til alle forbundene om forberedelsene til mesterskapet i Qatar, med klare måleparametere.

17. Sikre at FIFAs reglement med krav om menneskerettigheter ved tildelinger blir fulgt ved alle avstemninger i FIFAs kongress, og at ikke noen mesterskap blir tildelt utenfor dette regimet.

18. Ta initiativ til at Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite gjennomfører en inkluderende prosess for å enes om hvordan vi sammen kan bygge og gjenoppbygge tillit til idrettens internasjonale verdigrunnlag, gjennom konkrete grep og tiltak som skal hindre sportsvasking og bidra til å styrke menneskerettigheter. Dette innebærer blant annet at fri presse skal ha adgang til alle mesterskap og olympiske leker.

19. Tydeligere nedfelle i Fotballforbundets strategi at respekt for menneskerettighetene er en sentral del av norsk fotballs internasjonale interesser.

20. Utarbeide en strategi for hvordan norsk fotball kan styrke sin deltakelse og påvirkning i internasjonale fora og utvalg for å få gjennomslag for norsk fotballs vedtatte prioriteringer, spesielt arbeidet for menneskerettigheter, deltakelse og likestilling, og mot sportsvasking og korrupsjon.

21. Vurdere norsk fotballs prosedyrer for å beslutte hvilket kandidatur til arrangør av mesterskap som NFF støtter.

22. Nedsette et utvalg som skal foreslå retningsgivende regelverk for norsk fotball og menneskerettighetsspørsmål. Gjennomgår Etisk komites mandat og funksjon og gir denne et kontrollansvar for de tiltak forbundstinget vedtar skal gjennomføres for å styrke menneskerettighetsarbeidet. Dette innebærer en rapportering til forbundstinget om gjennomføringen av beslutningene, i første omgang til det ordinære forbundstinget i 20 For å sikre at Etisk komité har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta denne ekstra pålagte oppgaven, oppfordrer utvalget det ekstraordinære tinget til å vurdere et vedtak om å utvide antallet medlemmer.

23. Bli medlem av UN Global Compact og arbeide for at FIFA gjør det samme.

24. Sikre at NFF opptrer som en «ansvarlig kunde» ved norsk deltakelse internasjonalt gjennom å velge leverandører som kan vise at arbeider aktivt for ikke å bli involvert i grove menneskerettighetsbrudd/ brudd på arbeidstakeres rettigheter.

25. Innføre rutiner for at spillere og støtteapparat på landslagene og klubblag får tilbud om en grundig innføring i menneskerettighetssituasjonen i landene de skal besøke for å skape trygghet og legge til rette for informerte, individuelle valg rundt bl.a. bruk av ytringsfrihet.

26. Rapportere til hvert forbundsting om arbeidet med menneskerettigheter generelt, og oppfølging av de konkrete vedtakene forbundstinget har vedtatt rundt menneskerettigheter spesielt.