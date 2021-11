Magasin: Holdt kvinner innesperret i glassbur

Rolling Stone Magazine beskriver i en lengre artikkel basert på rettsdokumenter og mer enn 55 nye intervjuer, hvordan Manson i flere år skal ha utnyttet og torturert kvinner.

I 2010 skal Manson ha leid en leilighet i West Hollywood, hvor en tidligere leietaker hadde bygd et lite studio av glass i hjørnet av et av rommene. Den eneste innredningen rommet hadde da Manson tok over, var skumgummi for å sørge for at det var helt lydtett.

«Bad Girls Room»

Iføle Rolling Stone omgjorde Manson, som egentlig heter Brian Warner, dette til et såkalt «Bad Girls Room». Tidligere ekskjærester og kollegaer omtaler nå dette rommet som en isolasjonscelle som ble brukt til psykisk terror av kvinnene i Mansons liv.

Videre forteller magasinet at han ofte forlot kvinnene i rommet, hvor de ble innesperret i flere timer for å straffe de for hver minste lille overtredelse.

Ifølge en tidligere assistent av Manson, Ashley Walters, elsket han å fortelle andre om dette rommet i en spøkefull tone.

Walters er en av flere kvinner som tidligere i år har stått frem med sin historie og saksøkt artisten for blant annet seksuelle overgrep, psykisk terror og frihetsberøvelse.

Leilighet dekorert med blod, hakekors og porno

Basert på vitneutsagn var Mansons leilighet dekorert med blod, hakekors og utklipte bilder fra pornoblader. Flere av de hevder at han hadde en spraymalt tekst ovenfor sengen hvor det sto «AIDS».

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

Støttesenter for kriminalitetsutsatte: 800 40 008

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Alt av innredning var svart, inkludert gardinene som hang foran vinduene døgnet rundt for å blokkere ut dagslys. Temperaturen var konstant under 18 grader celsius. Om noen forsøkte å skru opp termostaten skal Manson ha fått raserianfall og begynt å kaste møbler rundt i leiligheten.

Ryan Brown, som også har jobbet som assistent for Manson, nekter for å ha sett noen kvinner innesperret i det såkalte «Bad Girls Room» i løpet av de åtte årene han jobbet for han. Likevel forteller han at det var et allment kjent kallenavn som alle brukte i forbindelse med det lille studioet.

Også den amerikanske artisten Phoebe Bridgers kjenner seg igjen i anklagene. I en tweet publisert 4. februar 2021 forteller hun at hun som tenåringsjente ble invitert til Mansons hus sammen med noen venner. Her skal han ha referert til et rom i huset som «voldtektsrommet».

Bridgers trodde dette var en del av det hun beskriver som hans fryktelige «frat boy-humor», som kanskje kan sammenlignes med det norske fenomenet «guttastemning».

Videre forteller Bridgers at plateselskapet, managementet og bandet visste om overgrepene.

– Å ta avstand nå og late som om de er sjokkerte og forferdet er jævla patetisk, tvitrer indie-stjernen.

– Sjarmerende og snill fyr

Etter at hans tidligere partner Evan Rachel Wood, kjent fra serien «Westworld», sto frem med sin historie i en Instagram-post i februar, begynte ballen å rulle.

– I begynnelsen var han en sjarmerende og snill fyr som jeg aldri hadde trodd ville skade meg, skrev Woods til generalforsamlingen i Connecticut som handlet om psykisk og fysisk vold, før hun sto frem offentlig. I dette brevet var ikke gjerningsmannen navngitt.

Videre forteller hun at forholdet deres gikk fort fremover, og at han kalte henne for hans sjelevenn og foreslo at de burde flytte sammen like etter de hadde begynt å date.

I løpet av et år hadde Manson og Woods slått opp for første gang. Ifølge Rolling Stone inspirerte bruddet han til å skrive sangen «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», som ble utgitt i 2009.

Fire søksmål

Til sammen gikk over et dusin kvinner ut offentlig med anklagelser mot Manson. Artisten står nå overfor fire søksmål som alle omhandler seksuelle overgrep.

Uken etter at Wood fortalte sin historie, kom også Game of Thrones-skuespilleren Esmé Bianco med påstander som innebar seksuelle overgrep, fysisk vold og menneskehandel. Bianco gikk til søksmål i april.

I mai kom Ashley Walters med et søksmål som omhandlet både seksuelle overgrep og seksuell trakassering.

Det siste søksmålet ble gjort av modellen Ashley Morgan Smithline, som også saksøker på bakgrunn av seksuelle overgrep, i tillegg til frihetsberøvelse.

Esmé Bianco hevder at mot slutten av deres to år lange forhold skal Manson ha jaget henne rundt i leiligheten med en øks. Foto: ANGELA WEISS

Et par uker etter Walters og Smithline kom enda et søksmål. I rettsdokumentene identifiseres anklageren kun som en musiker under navnet «Jane Doe».

Musikeren hevder, i tillegg til seksuelle overgrep, å ha blitt utsatt for ytterligere nedverdigende handlinger inkludert seksuell utnyttelse, manipulasjon og psykisk misbruk.

Dommeren avviste søksmålet til den ukjente kvinnen, men lot henne sende inn en endret klage. Saken er for øyeblikket under behandling.

Manson har holdt en lav profil de siste månedene, men i august dukket han overraskende nok opp på Kanye Wests lyttefest i Chicago. I helsvart bekledning gikk han rundt i en replika av Wests hus, nikkende til musikken fra albumet «Donda».