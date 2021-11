Djokovic slo Rublev - det gir håp for Ruud-avansement

Novak Djokovic hadde fullstendig kontroll på Andrej Rublev i det første møtet mellom de to verdensstjernene onsdag. Rublev åpnet første settet godt, men så våknet verdenseneren fra Serbia. Djokovic vant begge settene mot Rublev.

Dermed er Djokovic klar for semifinale i ATP-finalene her i Torino. De spilles på lørdag, men før den tid gjenstår det fortsatt tre kamper i gruppespillet.

Verdenstoer Daniil Medvedev og verdensener Novak Djokovic er nå uansett gruppevinnere i sine grupper. Det betyr at de ikke kan møtes i semifinalen, men i en eventuell finale.

Ikke bare er det godt nytt for Djokovic selv, men også for Casper Ruud. Dersom Djokovic hadde tapt mot Rublev og Ruud hadde tapt kveldens kamp mot Norrie hadde alt håp om semifinale vært ute for Ruud.

Djokovic, Norrie (Tsitsipas trakk seg) og Andrej Rublev er i Ruuds gruppe. To av disse fire spillerne tar seg videre til semifinale. Det betyr at om Ruud slår Norrie, så står Djokovic med to seire, Rublev og Ruud med én seier hver og Norrie vil stå uten en eneste seier.

Med andre ord så betyr det at det vil være spenning for Ruud hele veien inn uavhengig av resultatet mellom Ruud og Norrie senere i kveld.

Da vil det være opp til fredagens kamper mellom Djokovic - Norrie og Ruud - Rublev som avgjør hvem som tar seg til semifinalen.

Slik er tabellen etter Djokovics seier mot Rublev:

1. Djokovic. 2-0 i kamper. 4-0 i sett. 100% sett-seire. 25-13 i games. 65.79% games-seire. 2. Rublev. 1-1 i kamper. 2-2 i sett. 50% sett-seire. 17-20 i games. 45.95% games-seire. 3. Ruud. 0-1 i kamper. 0-2 i sett. 0% sett-seire. 8-13 i games. 38.1% games-seire. 4. Norrie. 0-0 i kamper. 0-0 i sett. 0% sett-seire. 0-0 i games. 0% games-seire.

Slik tar Ruud seg til semifinalen

Ulike scenario:

1. Djokovic vinner mot Rublev og Ruud vinner mot Norrie onsdag:

Da vil Djokovic være klar for finale og Norrie vil være ute. Da vil det hele avgjøres i fredagens kamp mellom Ruud og Rublev hvor vinneren vil ta seg videre til semifinale.

2. Djokovic vinner mot Rublev og Ruud taper mot Norrie onsdag:

Da må Ruud vinne mot Rublev og Norrie tape mot Djokovic på fredag. Da vil Ruud, Rublev og Norrie stå med én seier hver. Da vil spilleren med flest kamper som tar seg videre. Om de aktuelle har like mange kamper er det den spilleren med høyest seiersprosent i sett som vil ta seg videre. Om også det er likt er det den med høyest seiersprosent i games som tar seg videre. Om det også står likt vil den med høyest rangering gå videre.

3. Djokovic taper mot Rublev og Ruud vinner mot Norrie onsdag:

Da må Norrie vinne mot Djokovic fredag. Om Ruud taper mot Rublev da, vil Norrie, Djokovic og Ruud stå med én seier hver. Da vil det avgjøres på samme måte som i scenario 2.