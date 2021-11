Smakfulle ostesmørbrød til store og små

Doble toast med ost og skinke

Bruk gjerne en grillpanne med olje og smør eller et toastjern. En vanlig tykkbunnet stekepanne går også fint.

4 skiver halvgrovt brød

4 skiver cheddar, eller annen hvit smakfull ost

4 skiver kokt skinke

2-3 ss ts smakfull/sterk sennep

2 egg

4 ss melk

Olje og smør til steking

Slik gjør du:

Smør skivene med sennep. Legg ost og skinke på den ene skiven og legg den andre skiven over. Klem lett sammen. Visp sammen egg og melk i en dyp tallerken/fat med kanter. Vend hele toasten i eggeblandingen. Løft den forsiktig opp og la den få renne litt av seg før den legges i middels varm stekepanne med godt med olje og smør. Stek toasten gyllenbrun på begge sider over middels varme. Nytes med det samme.

Ostesmørbrød med avocado og 2 typer ost

4 skiver halvgrovt brød, gjerne surdeigbrød eller det brødet du har

1-2 modne avokado

4 rause skiver spekeskinke eller annen krydret skinke

4 skiver smakfull hvit ost

2-3 stk mozzarella ost, revet opp i biter

Majones

Olje og smør til steking

Eventuelt litt sennep til servering

Slik gjør du:

Grovmos avokadoene med en gaffel og fordel avokadomosen på to brødskiver. Legg på spekeskinke, ost og mozzarella. Legg på de siste skivene og press sandwichene lett sammen. Smør majones på yttersiden av toastene før de stekes i panne. Stek toastene gylne og sprø på hver side i en stekepanne. Del toastene i to og server litt sennep og salat ved siden av.

Ostesmørbrød a la pizza

2 skiver brød

2 ss smakfull sennep, ketchup eller pizzasaus

2 skiver kylling eller kjøtt pålegg

2 skiver rødløk

4 skiver paprika, gjerne i forskjellige farger

1 ts tørket oregano eller pizzakrydder

5-6 ss revet hvitost

Slik gjør du:

Smør brødskivene med sterk sennep eller ketchup på en side. Legg dem på bakepapir på stekebrett. Topp brødskivene med det du ønsker av fyll, krydre med for eksempel oregano og paprika. Varm stekeovnen til 220 grader og sett stekebrettet inn midt i ovnen i ca. 8-10 minutter, til osten er gyllen. Server ostesmørbrødene varme, gjerne med en grønn salat ved siden av.

Lunt dessert ostesmørbrød med brie, eple og kanel

4 skiver halvgrovt/fint brød

3-4 ss smør

2 ts malt kanel

1 brie

3 epler

4 ss lønnesirup

Slik gjør du:

Varm stekeovn til 170 grader. Smør skivene med smør på begge sider og stek brødskivene på hver side i en stekepanne med litt smør. Dryss litt kanel på hver skive. Legg de stekte skivene over på et stekebrett. Fordel over brie i biter på skivene og stek i ovnen til osten er smeltet. Mens skivene stekes skjær epler i tynne båter. Stek eplebåtene i en stekepanne til de er gylne. Legg epleskivene over på brødskivene med den varme brien, ringle over litt honning eller lønnesirup.