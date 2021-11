Nå satser TV-profilene på erotikk: – Man blir ikke så veldig opphisset av det

De folkekjære programlederne Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg er begge lesehester, elsker kjærlighet og har studert litteraturvitenskap.

Derfor skal de nå ta et dypdykk i den erotiske litteraturen med podkasten «Erotisk lesesirkel».

Så fort Gunhild hørte at Solveig skulle være med på prosjektet, takket hun ja tvert.

– Jeg har alltid drømt om å jobbe med Solveig, så når jeg hørte at hun var med, så takket jeg ja og sa: «Jeg snakker om hva som helst sammen med Solveig», forteller hun til God morgen Norge.

– Det kribler litt, for det er jo rett og slett ganske flaut. Det er en podkast der det er tant og fjas. Jeg har lest veldig mye opp gjennom, men erotisk litteratur er upløyd mark for meg.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Pornoblader på 80-tallet

Likevel innrømmer de begge at de har vært borti erotisk litteratur tidligere.

– Jeg leste «Romantikk» i tenårene. Jeg fikk ikke lov å abonnere på det, men det fantes litt rundt omkring. Det var ikke så dampede, men nok. Også var det sånn at man fant pornoblader i grøftekanter rundt omkring, det er hvert fall sånn det var på 80-tallet. Det gjør man ikke lenger, nå må man på nett.

Også kollega Gunhild leste både «Romantikk» og oppdaget pornoblader da hun var rundt elleve-tolv år.

LAGER PODKAST: Gunhild og Solveig er aktuelle med en podkast om erotikk, Foto: God morgen Norge

– Det var veldig sjokkerende husker jeg. Det var 20 prosent spennende og 80 prosent sjokkerende, for jeg hadde kysset noen, også var det rett inn i det der, og det blir veldig fort veldig nært.

I podkasten skal de derimot finne erotiske noveller på nett. Sammen med en ny gjest hver uke, skal de analysere novellen og handlingen.

– Målet vårt er rett og slett å se om disse novellene gir oss inspirasjon til eget liv, forteller Solveig.

– Det er så mange festlige situasjoner. Det starter vanligvis med en veldig hverdagslig handling, til det brått får et taktskifte og da spretter nærmest penis opp også er vi i gang med sexen. Da er det ikke så lett å skille hvem som er hva, det blir bare en mølje, sier Gunhild, som avslører at Solveig gjerne demonstrerer de ulike stillingene mens hun leser høyt.

– Man blir ikke så veldig opphisset av det, man blir mest fnisete, legger Solveig til.

Har advart familien

Når man har en podkast om erotikk, så er det ikke utenkelig at det skaper noen overskrifter. Dette var grunnen til at Gunhild var noe i tvil før hun takket ja til jobben.

– Jenter blir veldig fort brukt som klikkmagnet på nettavisene, så jeg var veldig redd for å si noe om meg, at jeg syntes det hørtes spennende ut eller at det kunne jeg aldri ha gjort – og at det kunne ha blitt et oppslag. Jeg sa det til samboeren min, også sa han: «Du er for gammel til å være clickbait på sånne sex-saker», sier Jakten på kjærligheten-programlederen lattermildt, og forteller at hun har sagt til svigermoren sin at dette ikke er en podkast for henne.

– Mannen min Kjartan hørte på første episode og sa til barna på 12 og 15 år: «Dette er veldig gøy, men det skal ikke dere høre på», legger Solveig til, som kan avsløre at hennes nye program på TVNorge handler om dating:

– Etter jul skal vi ta med oss 18 deltakere til Sør-Afrika. Det er folk som synes dating er vanskelig og som ikke orker den sveipingen. Jeg tror det er ganske mange som synes det er slitsomt å være ute på jakt.