Britney Spears vurderer enda et barn

Forrige uke ble det bekreftet at det 13 år lange vergemålet til Britney Spears ble opphevet.

I den forbindelse har artisten delt flere innlegg på Instagram den siste tiden – blant annet om hennes tanker rundt familieforøkelse.

– Jeg tenker på å få en baby til. Lurer på om det denne gangen blir ei jente, skriver 39-åringen på sin Instagram-profil.

Babyglede

Spears har to sønner fra før sammen med eksmannen Kevin Federline: Sean Preston (16) og Jayden James (15). Nå ønsker hun gjerne et tredje barn sammen med forloveden Sam Asghari.

Sammen med innlegget sitt på Instagram har Spears delt et bilde av to par med føtter – to store og to små føtter som står på tå.

Forloveden til Spears har kommentert under bildet rundt babyønsket til artisten:

– Jeg håper hun får sånne flotte legger! Den genetikken ville ikke komme fra meg, skriver han sammen med en smiley som gråter av tårer og hastagen «kyllingbein».

Da Spears uttalte seg i retten rundt vergemålet i sommer, sa hun blant annet at det var flere avgjørelser hun ikke hadde fått lov til å ta selv.

Blant annet ønsket hun å dra til legen for å fjerne spiralen hun har. Årsaken til at hun ønsket å fjerne den var fordi den hindret henne i å få barn.

– Flaut å dele

I et annet innlegg popstjernen har publisert kort tid etter baby-innlegget, forteller hun mer rundt vergemålet, og hvordan det føles nå som det er opphevet.

39-åringen forteller at hun er takknemlig for hver dag, for muligheten til å ha nøklene til bilen sin og å kunne være en selvstendig kvinne.

– Jeg vet hvor flaut det er å dele at jeg aldri har sett penger eller ikke kunne kjøre min egen bil, sier Spears og forklarer at hun nettopp har fått tilgang til sitt eget bankkort.

Hun forteller videre at hun ikke ønsker å spille et offer, men håper hennes historie kan gjøre endringer for andre i samme situasjon som henne.

Hun tar seg også tid til å takke «Free Britney»-bevegelsen for at de ble en stemme for henne når hun selv ikke fikk snakke.

– Dere reddet livet mitt, sier artisten.

– Alle burde sittet i fengsel

Spears tenker fortsatt alt familien og vergemålet har gjort mot henne gjennom 13 år. Hun omtaler det hele som nedverdigende for henne.

– Jeg nevner ikke en gang alle de dårlige tingene de gjorde mot meg som de alle burde sittet i fengsel for. Ja, inkludert min mor som går i kirken, understreker hun.

Artisten forklarer at hun som regel har tiet, men at hun ikke ønsker å være det nå lenger.

Tidligere har hun fortalt at hun ønsket å avslutte vergemålet og har hun har følt seg deprimert og sint.