Oddny (61) så noe hvitt som stakk opp fra blomsterbedet: – Ekkelt å dra opp noe sånt

Oddny Kolseth gravde frem noe som ikke hører hjemme i et blomsterbed.

Oddny Kolseth fra Florø har et blomsterbed rett under stuevinduet. Da hun søndag forrige helg tok seg en tur på eiendommen, så hun at litt jord fra bedet hadde havnet på gressplenen.

– Jeg tok jorda og heiv det tilbake i bedet, og skulle jevne det ut. Da oppdaget jeg noe som stakk opp fra jorden.

I 61-åringens bed ligger en nedgravd, død høne. Eller unghane. Kolseth er selv usikker.

Fuglen hadde knekt nakke, men var ellers uten merker. Foto: Privat

– Vi vet at noen i nærheten har begge deler, men vi vet ikke hvem. Vi har tidligere hørt en hane som galer, men de siste dagene har jeg ikke registrert den.

– Hvis noen i nabolaget har høns eller en hane som de savner, så har jeg forklaringen, sier Kolseth, som er oppvokst på gård, til TV 2.

Saken ble først omtalt i Firdaposten.

– Irritert

Hun forteller at hun sist tittet i bedet på dagtid fredag. Fuglen må derfor ha blitt plassert i jorda natt til lørdag eller natt til søndag, ifølge Kolseth.

– Jeg ble irritert da jeg så det, fordi jeg tenkte at det var folk som hadde gjort det. Men nå tror jeg det må være et rovdyr. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Likevel har jeg ikke funnet noen dyrespor, sier Kolseth, og legger til:

– Hvis det er folk som har gjort det, så hvorfor skal de ta seg bryet med å grave den ned.

Håper det var første og siste gang

Fuglens nakke var knekt, men ellers var det ingen skader på fjærkreet. Kolseth kontaktet politiet, og fikk beskjed om å ta bilder – i tilfelle en senere anmeldelse.

Kolseth tok vare på fuglen, i tilfelle noen skulle melde den savnet. Men, tirsdag denne uken gikk den i søpla.

– Jeg håper jeg ikke får flere slike overraskelser. Jeg synes det var ekkelt å dra noe sånt opp fra bedet mitt.